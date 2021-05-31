Почему ситуация с самолётами в Берлине и в Минске – не одно и то же? Рассказал Артём Сикорский

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Алена Сырова, СТВ:

Артем Игоревич, мировое сообщество сделало выводы об инциденте с Boeing Ryanair, не дожидаясь результатов расследования. Может быть, вы утаивали какую-то информацию, не готовы были ею делиться? Обычно такие инсинуации появляются, когда есть недостаток фактов. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Просто Boeing, который летел из Дублина в Краков, севший в Берлине, и Boeing, который летел из Афин в Вильнюс, в принципе, это одинаковые истории.