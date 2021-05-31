Почему ситуация с самолётами в Берлине и в Минске – не одно и то же? Рассказал Артём Сикорский
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Алена Сырова, СТВ:
Артем Игоревич, мировое сообщество сделало выводы об инциденте с Boeing Ryanair, не дожидаясь результатов расследования. Может быть, вы утаивали какую-то информацию, не готовы были ею делиться? Обычно такие инсинуации появляются, когда есть недостаток фактов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Просто Boeing, который летел из Дублина в Краков, севший в Берлине, и Boeing, который летел из Афин в Вильнюс, в принципе, это одинаковые истории.
Артем Сикорский, директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
Не совсем одинаковые истории. Объясню, почему. В Минском варианте самолет в 16 часов 20 минут по белорусскому времени уже мог вылететь и Минска, самолет вылетел в 20 часов 48 минут. В 21 час 3 минуты в адрес президента совета ИКАО и генерального секретаря ИКАО сделано официальное заявление Республики Беларусь, в котором было отмечено, что не было никакой принудительной посадки воздушного судна, это самостоятельное решение командира воздушного судна, исходя из той информации. Мы тут же попросили международное расследование. Приезжайте, посмотрите, разберитесь, сделайте выводы.
Алена Сырова:
В ваш адрес поступили какие-то запросы?
Артем Сикорский:
До настоящего времени ни одного запроса. И мы видим, что 28-го числа прошел совет ИКАО, но до сих пор никаких движений по созданию комиссии, по какой-то более-менее конкретной работе по приезду нет.
Кирилл Казаков:
То есть расследования нет, а наказанные уже по сути наказаны. Компания Belavia наказана.
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