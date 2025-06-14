Киев под давлением начал забирать тела погибших бойцов ВСУ – Балицкий

По словам губернатора Запорожской области Евгения Балицкого, Киев вынужденно забирает тела погибших бойцов ВСУ, пишет ТАСС.

В своем Telegram-канале Балицкий указывает на то, что попытки Киева не забирать тела порядка 6 тысяч военных не будут способствовать сокрытию боевых потерь, потому что РФ идентифицировала погибших военнослужащих ВСУ.

Киев забирает умерших бойцов ВСУ не из желания вернуть погибших, украинскую сторону практически принуждают признать потери, подчеркивает губернатор Запорожской области.

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