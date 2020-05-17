«Сам умирай, но жито сей». Почему белорусам так важно выращивать картошку и кому её можно продать

В прошлые годы в соседнюю Россию с хранилища отправляли не меньше 30 тысяч тонн белорусской картошки.

Новости Беларуси. Просто представьте, какие объемы второго белорусского хлеба надежно хранятся на складах, если на внутреннем рынке востребованы всего-то 5 % от урожая, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Из-за карантинных мер у соседей, сетует Дмитрий Таунов, объемы сильно пошатнулись. Но картофелеводы заняли выжидательную позицию: ведь экспорт по осени не принесет столько прибыли, как весной. Когда запасы у соседей на карантине заметно поубавятся, вспомнят про бережливых белорусов. А что останется, не пропадет – переработаем.

Дмитрий Таунов, начальник картофелехранилища Толочинского консервного завода:

По поводу продажи всего объемов по осени: как говорят, дорога ложка к обеду – цены совершенно разные. Если осенью это одна цена – это копейки, то после хранения весной она вполне может и «золотой» стать.

Всякий хороший хозяин должен иметь запас на черный день. Как раньше говорили: сам умирай, но жито сей. А так как мы белорусы и нас не зря называют «бульбашами», мы будем сеять картошку. Я думаю, что мы не прогадаем.

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