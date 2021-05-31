Юрий Воскресенский: «Если ты патриот, ты не должен выступать против страны. В любой стране это немыслимо»
Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Юрий, скажите. Вы были в штабе оппозиционного лидера к моменту выборов. Вот этот вопрос о санкциях, он витал до выборов, либо это такие оперативные спонтанные действия тех людей, которые сейчас пытаются остановить экономику Беларуси?
Юрий Воскресенский, политолог:
Нет, до выборов такого вопроса не витало. Это реакция, озлобленная реакция тех людей, которые оказались за рубежом. В связи с призывом к этим санкциям очень важный момент – сейчас мы можем посмотреть, кто патриот, а кто не патриот. Даже из оставшейся оппозиции или людей, которые себя называют оппозиционерами. Это же понятно и очевидно. Если ты патриот, ты не должен выступать против страны. В любой стране это немыслимо, если ты в Германии выступаешь против Германии или в Америке против Америки, или в России против России. Поэтому здесь это очень важный момент. И я скажу, что маски сброшены. И те, которые пеклись об экономике Беларуси, о ее благосостоянии, о политических переменах, показали, что скрывается за их идеей.
Вадим Боровик, политолог:
Дополню Юрия в каком контексте. Два момента. Коллеги, какие санкции они хотели, если они с Тихановской сидели, которая обещала после выборов пойти спать под одеялом, захватить административные здания, используя железные пруты? Они хотели захватить власть, зачем им санкции? Но вот эти вот ребята: упитанные сидят, розовощекие, кушают икру с маслом, ездят на представительских автомобилях и обсуждают. Вот они мне знаете, кого напоминают? Когда у нацистов были пособники, вот эти коллаборационисты. Они подносили бензин и жгли хаты в наших деревнях. Они сегодня за офицерский паек носят, и от них ничего не зависит. Вы понимаете, что сегодня на полном обеспечении, полном содержании, и вот так же, как прибалтийские страны сегодня несамостоятельные делают заявления, так же вот эти вот оппозиционные политики. Чем они занимаются? Белорусы, вдумайтесь. У людей нет работы. И у них вся работа заключается, чтобы перед сном собраться и какую-нибудь гадость на видео записать и вам в эфир пустить.
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