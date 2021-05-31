Юрий Воскресенский: «Если ты патриот, ты не должен выступать против страны. В любой стране это немыслимо»

Новости Беларуси. Чем грозит перекраивание воздушных маршрутов в обход Беларуси? Чем может обернуться слоган «против кого будем дружить»? Свой взгляд на проблему двойных стандартов в оценке событий в ток-шоу «По существу» на СТВ представили эксперты и политики.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юрий, скажите. Вы были в штабе оппозиционного лидера к моменту выборов. Вот этот вопрос о санкциях, он витал до выборов, либо это такие оперативные спонтанные действия тех людей, которые сейчас пытаются остановить экономику Беларуси?

Юрий Воскресенский, политолог:

Нет, до выборов такого вопроса не витало. Это реакция, озлобленная реакция тех людей, которые оказались за рубежом. В связи с призывом к этим санкциям очень важный момент – сейчас мы можем посмотреть, кто патриот, а кто не патриот. Даже из оставшейся оппозиции или людей, которые себя называют оппозиционерами. Это же понятно и очевидно. Если ты патриот, ты не должен выступать против страны. В любой стране это немыслимо, если ты в Германии выступаешь против Германии или в Америке против Америки, или в России против России. Поэтому здесь это очень важный момент. И я скажу, что маски сброшены. И те, которые пеклись об экономике Беларуси, о ее благосостоянии, о политических переменах, показали, что скрывается за их идеей.