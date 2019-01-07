«Один из самых светлых праздников»: как православные Беларуси праздновали Рождество Христово

Новости Беларуси. Православный мир отмечает 7 января Рождество Христово – событие, с которого начался отсчет новой эры в истории человечества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торжественные богослужения прошли по всей Беларуси. По традиции в окружении верующих этот день провел Президент. Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске. Глава государства поздравил присутствующих с Рождеством, отметив, что для белорусского народа этот праздник – больше чем христианская традиция. Корреспондент Анастасия Иванникова продолжит.

День, такой важный для всех православных. А еще праздник, который объединяет без преувеличения весь мир. Десятки стран на всех континентах. Миллионы людей, которые сегодняшнее утро начинают со слов «С Рождеством!» В этом поздравлении и покой, и уют, и радость чуда. По библейским преданиям, именно в этот день родился Иисус Христос.

Один из самых светлых праздников. И самое главное – что в мир пришел Спаситель.

Мы каждый год приходим в церковь, ставим свечки, всем желаем здоровья и счастья. «Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество Пока верующие говорили теплые слова поздравления, в храмах не прекращались службы. Многолюдно сегодня было и здесь.

Анастасия Иванникова, СТВ:

Место духовного единения – именно так зачастую называют Храм-памятник в честь Всех Святых. Об уникальности нашей церковной святыни знают уже во всем мире. Это один из самых высоких храмов на территории СНГ. Храм прочно вошел в нашу историю.

Именно здесь в октябре 2015-го прошла «Молитва за Беларусь», а в 2018 году состоялся чин освящения с участием Патриарха Кирилла и Митрополита Павла. Свидетелями этого события стали более 5000 человек. Кстати, верующие очень любят этот храм на Калиновского. Вот и сегодня многие пришли разделить радость чуда и помолиться о главном и сокровенном.

Мы в семье очень чтим этот праздник. Это такое, наверное, единение семьи, праздник целостности и любви. Любви к семье и к Господу.

Вот, практически всей семьей пришли (за исключением маленькой дочки, которая болеет). Для нас это очень семейный, душевный праздник.

А ведь над мощью и великолепием этого храма-памятника трудились лучшие мастера! В итоге уникален он и снаружи, и внутри. К примеру, создатели опирались не только на церковные каноны, но вспомнили исконно белорусские мотивы. Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма Так, орнамент на стенах перекликается с узорами слуцких поясов. А на фоне ликов наших святых земляков – изображения реально действующих и разрушенных монастырей и храмов.

Есть здесь и крипта, где хранится земля с полей всех великих исторических битв. А значит, погибших героев-белорусов уж точно не забудут.

Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска:

Возведение храма-памятника – это духовная основа строительства Беларуси XXI века. Храм-памятник становится главным духовным общенациональным мемориалом для 10 миллионов граждан Беларуси и около 4 миллионов белорусов и выходцев из Беларуси, разбросанных по всему свету.

Идею строительства святыни в свое время поддержал наш Президент. Александр Лукашенко участвовал в закладке в основание храма-памятника капсулы с памятной грамотой.

А в 2006-ом освещали и поднимали на звонницу три колокола – от имени Президента, Патриарха Московского и всея Руси Алексия II (который, кстати, во время своего первого патриаршего визита в Беларусь освящал закладный камень) и митрополита Минского и Слуцкого Филарета. В целом же святыню строили достаточно долго – около 20 лет.

Сегодня это место силы для многих белорусов. Именно сюда в Рождество поздравить всех белорусов приехал и наш Президент. Дань памяти: цветы от Президента – к памятнику Алексию II, который установлен прямо у ступеней храма.

По традиции глава нашего государства зажег рождественскую свечу у иконы святого благоверного князя Александра Невского.

Александр Лукашенко поздравил всех и пожелал в такой важный день мира и добра. Ведь этот праздник, несомненно, больше, чем христианская традиция. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: «Рождество – один из самых глубоких по своему смыслу христианских праздников» Во многом знаково, что в этот важный день многие решили прийти именно сюда. В храме-памятнике тесно переплелись библейские и исконно белорусские мотивы. А еще это ровесник и даже своеобразный символ нашего суверенного государства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Времена были непростые, но мы воздвигли этот храм. Он не зря ровесник нашей независимой суверенной Беларуси. Пусть он будет всегда символизировать нашу суверенность, наш суверенитет. И всем, кто плохо смотрит на нас, будет однозначно говорить о том, что под плеткой мы больше никогда ходить не будем. Мы гордый, независимый, толерантный, очень добрый народ, хорошо относящийся ко всем нашим соседям, нашим братьям, близким. Наша Беларусь многоконфессиональная республика, слава богу. Поэтому, наверное, будет правильно, если мы пошлем добрые слова в этот праздник, так было в характере белорусов, нашим братьям – и католикам, и мусульманам, и иудеям. Всем тем, кто сегодня живет в Беларуси и исповедует другие религии, но признает, как и мы, что Бог един.

К поздравлениям, конечно, присоединился и глава православной церкви Беларуси.

Павел, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Замечательная традиция, которую вы возродили – вы ее продолжаете. В праздник Рождества Христова и светлой Пасхи вы посещаете наши православные храмы и поздравляете всех верующих с этими замечательными праздниками. Праздник Рождества Христова – он всегда в сердца и сознание людей вселяет радость, надежду на Бога.

Пожелания здоровья и благополучия. Рождество – не просто день, когда не смолкают поздравления, но и время для значимых подарков. В дар храму-памятнику – уникальная икона «Рождество Христово». Она изготовлена по оригинальной технологии засыпки измельченных камней. Сделали такой церковный шедевр в мастерской при Свято-Елисаветинском монастыре.

А вот в подарок главе государства – специальный выпуск Евангелия. Проект получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На страницах – тексты на церковно-славянском и русском языках.