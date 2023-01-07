Президент зажёг рождественскую свечу в храме Свято-Елисаветинского монастыря

Новости Беларуси. Наш Президент с огромным уважением относится к религии, церковным традициям и священнослужителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также на все большие праздники посещает храмы. Сегодня, 7 января, глава государства приехал в монастырский комплекс Свято-Елисаветинского женского монастыря, где по традиции зажег рождественскую свечу.

Александр Лукашенко тепло поздравил всех со светлым праздником Рождества Христова, пожелал добра и мира. А также заверил прихожан, священнослужителей и всех белорусов, что лично будет делать все для того, чтобы люди жили в согласии и спокойствии.

Глава государства также обратил внимание на то, что не нужно создавать напряжение внутри общества, вокруг нас и без того сложная обстановка. Лукашенко о тех, кто сбежал из Беларуси: мы должны сделать шаг навстречу этим людям, которые ошиблись. Подробнее здесь.

В этот светлый праздничный день хочется говорить о добром и вечном. В такой душевной обстановке Президент пообщался с прихожанами. Также Александр Лукашенко поблагодарил священнослужителей, которые закладывают духовно-нравственные ценности в нашем обществе.