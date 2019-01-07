Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону

Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые планируют установить на колокольне храма-памятника.

Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске В дар храму-памятнику Президент передал уникальную икону «Рождество Христово». Образ создали по оригинальной технологии в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре.