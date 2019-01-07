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Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону

07 января 2019 14:06
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Новости Беларуси. 7 января Александр Лукашенко посетил торжественное богослужение в Храме-памятнике в честь Всех Святых в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону-1

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону-3

Глава государства возложил цветы к памятнику Алексию II и осмотрел колокола, которые планируют установить на колокольне храма-памятника.

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону-6

Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске

В дар храму-памятнику Президент передал уникальную икону «Рождество Христово». Образ создали по оригинальной технологии в мастерской каменной россыпи при Свято-Елисаветинском монастыре.

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону-9

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону-11

В подарок Александру Лукашенко преподнесли особенный выпуск Евангелия, проект которого получил благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На страницах – тексты на церковно-славянском и русском языках.

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону-14

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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