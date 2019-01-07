Команда Президента Беларуси в 12-й раз стала победителем Рождественского турнира

На льду «Чижовка-Арены» решилась судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команда Президента Беларуси и сборная России. За время проведения соревнований в финале Рождественского турнира команды встретились уже в 12-й раз. Команда Президента завоевывала кубок 11 раз, и всего три раза становилась серебряным призером. Ниже этого результата просто нет.

Новости Беларуси. XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартовую 20-минутку хозяева арены начали очень активно. Белорусские хоккеисты достаточно быстро забросили первые две шайбы, а потом – еще одну. Гостям так и не удалось удачно атаковать ворота, итог первого тайма – 3:0.

Во втором периоде россияне выжидали и даже успели пропустить одну шайбу, а затем забросили в наши ворота. Счет стал 4:1, а потом 4:2. Но это не сильно помогло: белорусы забросили впоследствии еще три. Седьмая шайба на счету Александра Лукашенко. Итог второго периода – 7:3.

В третьем периоде счет возрос до 8:5 в пользу Беларуси.