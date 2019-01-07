Прямой эфир

Команда Президента Беларуси в 12-й раз стала победителем Рождественского турнира

07 января 2019 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. XV Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Беларуси завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На льду «Чижовка-Арены» решилась судьба главного трофея состязания. В финальном матче сошлись команда Президента Беларуси и сборная России. За время проведения соревнований в финале Рождественского турнира команды встретились уже в 12-й раз. Команда Президента завоевывала кубок 11 раз, и всего три раза становилась серебряным призером. Ниже этого результата просто нет.

Команда Президента Беларуси в 12-й раз стала победителем Рождественского турнира-1

Стартовую 20-минутку хозяева арены начали очень активно. Белорусские хоккеисты достаточно быстро забросили первые две шайбы, а потом – еще одну. Гостям так и не удалось удачно атаковать ворота, итог первого тайма – 3:0.

Команда Президента Беларуси в 12-й раз стала победителем Рождественского турнира-4

Во втором периоде россияне выжидали и даже успели пропустить одну шайбу, а затем забросили в наши ворота. Счет стал 4:1, а потом 4:2. Но это не сильно помогло: белорусы забросили впоследствии еще три. Седьмая шайба на счету Александра Лукашенко. Итог второго периода – 7:3.

В третьем периоде счет возрос до 8:5 в пользу Беларуси.

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество
07 января 2019 14:19

«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону
07 января 2019 14:06

Александр Лукашенко преподнёс в дар храму Всех Святых икону

Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске
07 января 2019 11:56

Президент Беларуси зажёг рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых в Минске