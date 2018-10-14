Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма
Новости Беларуси. Интерес к визиту патриарха Кирилла у множества СМИ. В списках аккредитовано около двухсот журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но именно нашей съемочной группе удалось побывать в лобном месте Всехсвятского храма – алтаре. Это исторические кадры.
А до этого экскурсию провел лично протоирей Федор Повный.
Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Каждый – кто-то молитвой, кто-то лептой, кто-то трудом, кто-то решениями – каждый помогал созидать этот храм.