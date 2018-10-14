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Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма

14 октября 2018 17:57
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Новости Беларуси. Интерес к визиту патриарха Кирилла у множества СМИ. В списках аккредитовано около двухсот журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но именно нашей съемочной группе удалось побывать в лобном месте Всехсвятского храма – алтаре. Это исторические кадры.

Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма-1

А до этого экскурсию провел лично протоирей Федор Повный. 

Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма-4

Протоирей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Каждый – кто-то молитвой, кто-то лептой, кто-то трудом, кто-то решениями – каждый помогал созидать этот храм.

# Православные в Беларуси # общество # Федор Повный # Фотофакт

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