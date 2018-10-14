Эксклюзивные кадры: съёмочной группе СТВ показали алтарь Всехсвятского храма

Новости Беларуси. Интерес к визиту патриарха Кирилла у множества СМИ. В списках аккредитовано около двухсот журналистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но именно нашей съемочной группе удалось побывать в лобном месте Всехсвятского храма – алтаре. Это исторические кадры.