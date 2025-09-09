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Маргарита Симоньян поделилась, как чувствует себя после операции

09 сентября 2025 16:25
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Маргарита Симоньян поделилась, как чувствует себя после операции-0

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что пришла в сознание после операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.

Она выразила благодарность всем за поддержку и молитвы, а также отметила, что чувствует себя лучше.

Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», – написала она.

Детали ее состояния не разглашаются. Ранее она рассказывала о серьезной болезни и необходимости операции.

Фото: Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома

# Маргарита Симоньян # Здоровье

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