Маргарита Симоньян поделилась, как чувствует себя после операции

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что пришла в сознание после операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.
Она выразила благодарность всем за поддержку и молитвы, а также отметила, что чувствует себя лучше.
Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции
«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», – написала она.
Детали ее состояния не разглашаются. Ранее она рассказывала о серьезной болезни и необходимости операции.
Фото: Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома