Маргарита Симоньян поделилась, как чувствует себя после операции

Главный редактор RT Маргарита Симоньян рассказала, что пришла в сознание после операции. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ее Telegram-канал.

Она выразила благодарность всем за поддержку и молитвы, а также отметила, что чувствует себя лучше.

Симоньян рассказала о своей тяжелой болезни и предстоящей операции

«Пару часов назад я вышла из наркоза и уже даже грызу шоколадку. Печатаю пока медленно и криво, простите», – написала она.

Детали ее состояния не разглашаются. Ранее она рассказывала о серьезной болезни и необходимости операции.

Фото: Telegram-канал Маргарита Симоньян из дома