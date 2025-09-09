Почему мы храним лишние вещи и как избавиться от хлама? Мнения психологов

Вот он, главный вопрос этого сезона – это свитер моей мечты или груз прошлого, который тянет гардероб на дно? Ведь иногда за беспорядком снаружи кроется беспорядок внутри. Гора неглаженного белья, стопка прочитанных журналов, сувениры из прошлого. Почему мы тонем в этом море вещей и как наконец выплыть на берег без больших усилий?

Виктория Протас, кризисный психолог:

Когда бардак дома, мы можем чувствовать себя неуютно, как будто что-то не доделали дома. Мы можем чувствовать себя в разобранном состоянии.

Легкая привычка накопления есть у многих, однако патологическое собирательство считается одной из крайних форм отклонения от нормы. Так когда же пора бить тревогу? И какую пустоту внутри мы пытаемся заполнить вещами снаружи?

Виктория Протас:

Какую потребность закрывает шопоголизм? Какую потребность закрывает приобретение этих вещей? Допустим, одиночество или чувство самодостаточности, самоценности. Не пытайтесь перевернуть весь дом за день. Начните с малого, буквально с пяти минут.

Наталья Воробей, психолог-стилист:

Открываете шкаф, выбираете полку, на которой будете сегодня непосредственно выводить порядок. Ставите таймер на пять минут, засекаете время и убираете. Время прозвенело, завершаете. Для чего это нужно? Для того, чтобы мозг увидел, что вы начали, сделали и завершили. То есть такими маленькими шажками постепенно ваш мозг переучится.

Следующий лайфхак для тех, кто с содроганием сердца думает о том, чтобы выбросить хоть что-то. Не выбрасывайте, просто уберите подальше. Наталья Воробей:

Собирайте все те вещи, которые у вас вызывают сомнения. Если в течение месяца вам ни одна вещь не понадобилась, значит, вам эти вещи не нужны.

Психологи считают процесс расхламления одной из форм терапии. Освобождая пространство, мы освобождаем место для нового – не только в шкафу, но и в жизни. А что делать, если рука так и тянется к кошельку, чтобы снова что-то купить? Договоритесь с собой о паузе.