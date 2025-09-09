Народный хор имени Цитовича – как совмещают классику и современные тренды?

7 августа исполнилось 115 лет со дня рождения хорового дирижера и музыковеда, создателя Национального академического народного хора Геннадия Ивановича Цитовича. Его имя хорошо знакомо любителям белорусской народной песни. К этой дате его детище, Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича, презентует свою новую песню.

Ольга Бурлакова, ведущая:

Расскажите о легендарном хоре, о котором действительно все наслышаны. Истоки уходят далеко-далеко, но и сейчас есть люди, которые продолжают эти традиции. Есть мастодонты, которые когда-то начинали и продолжают петь до сих пор, несмотря на серьезный возраст. Самому старшему уже почти 68 лет.

Марат Лагутко, директор Национального академического народного хора Беларуси им. Цитовича:

Действительно, наш коллектив и сейчас прикасается к Цитовичу, в составе есть два человека, которые свою творческую деятельность начинали в 1970-е годы, когда Геннадий Иванович последнюю свою работу с коллективом вел. Это два артиста: народная артистка Беларуси Валентина Крылович и артист хора Александр Снитко. И они – та самая связующая нить для нас между прошлым, между настоящим.

Поэтому очень трепетно относимся к этим людям, к их работе и стараемся прислушиваться к их мнению, когда какие-то новые вещи делаем, чтобы это было в духе хора.

Ольга Бурлакова:

Кстати, о новых вещах. А как получается и аутентичность сохранить, и шагать в ногу со временем, чтобы современному слушателю тоже было интересно?