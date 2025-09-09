Народный хор имени Цитовича – как совмещают классику и современные тренды?
7 августа исполнилось 115 лет со дня рождения хорового дирижера и музыковеда, создателя Национального академического народного хора Геннадия Ивановича Цитовича. Его имя хорошо знакомо любителям белорусской народной песни. К этой дате его детище, Национальный академический народный хор Беларуси имени Цитовича, презентует свою новую песню.
В гостях студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь директор Национального академического народного хора Беларуси имени Геннадия Ивановича Цитовича Марат Лагутко и художественный руководитель хора, певец, композитор Александр Сухарев.
Ольга Бурлакова, ведущая:
Расскажите о легендарном хоре, о котором действительно все наслышаны. Истоки уходят далеко-далеко, но и сейчас есть люди, которые продолжают эти традиции. Есть мастодонты, которые когда-то начинали и продолжают петь до сих пор, несмотря на серьезный возраст. Самому старшему уже почти 68 лет.
Марат Лагутко, директор Национального академического народного хора Беларуси им. Цитовича:
Действительно, наш коллектив и сейчас прикасается к Цитовичу, в составе есть два человека, которые свою творческую деятельность начинали в 1970-е годы, когда Геннадий Иванович последнюю свою работу с коллективом вел. Это два артиста: народная артистка Беларуси Валентина Крылович и артист хора Александр Снитко. И они – та самая связующая нить для нас между прошлым, между настоящим.
Поэтому очень трепетно относимся к этим людям, к их работе и стараемся прислушиваться к их мнению, когда какие-то новые вещи делаем, чтобы это было в духе хора.
Ольга Бурлакова:
Кстати, о новых вещах. А как получается и аутентичность сохранить, и шагать в ногу со временем, чтобы современному слушателю тоже было интересно?
Марат Лагутко:
Для того чтобы совмещать порою несовмещаемые вещи, у нас есть два очень важных фактора. Первый фактор – это наши артисты, это люди, которые высокопрофессиональные, которые им под силу исполнять как народную музыку, аутентичную, акапельную, многоголосную, четырех-, пятиголосную, в акапельных произведениях это делать сложно, но они это могут делать без больших сложностей. Их профессионализм позволяет им исполнять современные вещи, современные ритмы, современные гармонии. Поэтому это первый фактор, который позволяет нам быть в тренде.
И второй фактор – это те люди, те авторы, с которыми мы работаем, которые создают интересные произведения для нашего исполнения, потому что, учитывая специфику коллектива, создание произведения – трудоемкий процесс. Потому что у нас есть хоровая группа, у нас есть балетная группа, у нас есть оркестровая группа, и большие композиции, современные, на народные мотивы требуют детальной проработки с балетами, репетиторами, с хоровыми аранжировщиками, с оркестровой группой, чтобы это можно было исполнить в живом исполнении нашего коллектива.
Подробности – в видео.