«Молитва за Беларусь»: торжественная церемония у Храма-памятника в честь Всех святых в Минске

Новости Беларуси. На неделе в Храме-памятнике Всех святых в Минске состоялась невероятно красивая и символическая «Молитва за Беларусь». Так уж сложилось, что наша страна постоянно оказывалась на пересечении всех мировых войн. Эти ветры истории раскидали белорусов по всему свету. Многие из них так никогда и не вернулись домой. В эту пятницу 7 капсул с землей, где во Вторую мировую пали белорусы, нашли свое место на родине. А символизм заженных свечей в храме Всех святых в пятницу тоже читается легко: мир — хрупок. Хрупок, почти как зажженная свеча на ветру. Если не будет стен или оберегающих рук, как долго огонь не потухнет? Корреспондент программы «Неделя» на СТВ напомнила, что молитва в христианстве — не только обращение к Богу. Это и диалог. И таинство. Таинство, когда Бог — то есть справедливость, истина — входит в жизнь.

Еще задолго до церемонии к храму-памятнику в честь всех Святых стали подходить люди. В начале 90-х на этом месте был просто пустырь. Сегодня — настоящий общенациональный мемориал.

Наталья Бреус, СТВ:

Всехвятский храм-памятник задумывался как место национального поминовения. В честь всех святых —не значит только в честь героев веры или подвижников, но и в честь тех, кто совершал настоящие подвиги на благо родной страны. Даже если имена их неизвестны. И сегодня храм – настоящая открытая книга народной памяти.

Именно здесь покоятся останки трех воинов. Это солдаты Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной. Пять лет назад их упокоили в крипте Всехсвятской церкви. Это особое укромное помещение под храмом, прямо под алтарем. В нишах решено увековечить и капсулы с землей с мест захоронения наших воинов. В церемонии участвует и Президент Александр Лукашенко вместе с сыновьями.

Специальная экспедиция привезла горстки земли с братских могил в Минск. Многие солдаты Великой Отечественной погибли вдали от дома, сражаясь за мир, и нашли свой приют за тысячи километров от дома – в Германии, Австрии, Польше, Чехии, Словакии, Италии и Венгрии. На символической церемонии присутствовали дипломаты этих стран.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:

Беларусь сегодня выглядит в Европе как славянская Швейцария. Она является таким детонатором миротворческих процессов.

В Беларуси чтят память тех, кто защищал страну, и до сих пор помнят, чем оборачиваются войны для людей. Белорусский Президент зажег поминальную свечу от благодатного огня.

Несмотря на то, что Беларусь – государство светское, у нас сложилось уважительное отношение к вере. В стране мирно существуют люди разных религий. Александр Лукашенко пообщался с руководителями четырех религиозных конфессий. В республике всегда приветствуют диалог людей разных взглядов и верований.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это очень важно – услышать каждого, особенно в этот период. В ООН от Папы Римского до всех глав государств, которые там выступали, мысль одна: надо прекратить этот мордобой, надо прекратить войны, надо дать людям спокойно жить.

Павел, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Сегодня мы вместе. Хочется пожелать, чтобы и всегда так было – мирное небо. Чтобы наше Отечество было всегда инициатором самых добрых мирных идей, вдохновителем которых вы являетесь.

Здесь присутствовали и главы национально-культурных, общественных объединений. В небольшой Беларуси всем хватает места. А стремление к миру – черта национального характера.

Григорий Хайтович, председатель Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь:

Мы можем сказать, что последние годы, благодаря правильной государственной политике, слово «антисемитизм» практически исчезает из нашего лексикона. Очень хорошие отношения с другими конфессиями.

Тадеуш Кондрусевич, архиепископ, митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви:

Беларусы памяркоўныя па сваім характары. Гэта значыць, мы талерантныя да іншага чалавека, мы яго стараемся ўспрымаць добра, бачачы брата і сястру. А таксама дапамагае вельмі многа, на маю думку, гэтым добрым адносінам паміж рознымі канфессіямі, рознымі рэлігіямі.

Муфтий Абу-Шекир Шабанович, председатель Мусульманского религиозного объединения в Республике Беларусь:

У нас единая судьба, единая жизнь. Немножко тропинки параллельно идут к Всевышнему – и только. Это не мешает нам жить в мире, согласии, укреплять наше гражданское общество.

В Всехсвятском храме находится мироточащая чудотворная икона «Умиление». Перед ней молился преподобный Серафим Соровский. Милость Божьей Матери через этот образ проявляется во множестве чудес. Настоятель Всехсвятского прихода преподнес в дар главе государства копию этой уникальной иконы.

Межконфессиональный мир и спокойная жизнь — за эти ценности молитвенная поддержка всех присутствующих.

Обращаясь к верующим, Александр Лукашенко говорит о том, что наш край стал местом пересечения самых разных этносов и культур.

Александр Лукашенко:

Не знаю, есть ли еще такая страна на планете, где руководители разных религиозных и общественных объединений не только дружат между собой, но и активно помогают друг другу. Прекрасную вещь сказал представитель нашей мусульманской общины. Когда у него спросили в Европе, сколько вас, мусульман, в Беларуси, он ответил: «Нас около 10 млн». Это истина. Нас, православных, иудеев, католиков, мусульман, других конфессий – нас всех около 10 млн. Каждой конфессии. И это залог того, что мы всегда будем жить в мире. Потому что мы уважаем друг друга.

Сегодня во многих уголках земли неспокойно — бушуют конфликты, и в том числе на почве религиозных противоречий.

Александр Лукашенко:

На этом фоне белорусские граждане особенно ясно ощутили теплоту родного дома, той тихой синеокой обители, где не рвутся снаряды, не рыдают матери, не гибнут беспомощные дети и старики. Действительно, великое благо – когда народ живет в мире. Когда нет мира, не надо ничего. Тогда ни продукты питания, ни одежда, ни цены на них не значить будут ничего. Спросите у этих беженцев. Мы все можем сами сделать своими руками в родной Беларуси. При наличии только одного условия – мира и спокойствия. И будьте уверены: как бы ни было сложно и трудно, мир, безопасность для наших граждан мы обеспечим безусловно, чего бы нам это не стоило. Потому что мир – это самое дорогое, что может быть у человека для его процветания и прогресса.

Именно этот вечер запомнился в Беларуси и необычайно красивым для осени закатом. Церемония проходила на фоне ярко-розовых облаков. Вот такая благосклонность небес...