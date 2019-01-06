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Какие иконы помогают белорусам исцелиться? Четыре невыдуманные истории

06 января 2019 19:23
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Новости Беларуси. Близится рождественская ночь – самая волшебная в году. Первая звезда уже зажглась – верующие вспомнили, как волхвы нашли место рождения Христа, следуя за Вифлеемской звездой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Митрополит Павел совершил всенощное бдение в Свято-Духовом кафедральном соборе. Главная рождественская служба начнется там же в полночь.

Митрополит Павел: «Хочется пожелать радостного Рождества, чтобы благодать Святого Духа коснулась сердца каждого человека»

С Рождеством Христовым православных верующих поздравил Президент. Этот праздник объединяет миллионы христиан в их самых светлых и чистых мыслях. Пробуждает в сердцах лучшие чувства. Укрепляет семейные узы и согласие в обществе. Александр Лукашенко пожелал крепкого здоровья, счастья и душевного тепла.

Какие иконы помогают белорусам исцелиться? Четыре невыдуманные истории-1

Какие иконы помогают белорусам исцелиться? Четыре невыдуманные истории-3

Какие иконы помогают белорусам исцелиться? Четыре невыдуманные истории-5

Рождество Христово – время чудес. Особенно их ждут те, кто заболел или попал в трудную ситуацию, или просто чувствует себя несчастным и одиноким. И ведь чудеса случаются. О них – в репортаже Галины Буро.

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# Церковь # общество # Галина Буро # Фотофакт

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