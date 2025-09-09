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Свыше 30 колледжей Минской области приняли около 6,5 тыс. учащихся

09 сентября 2025 15:00
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Свыше 10 миллионов рублей ушло на закупку оборудования для учреждений образования Минской области, в том числе колледжей. Внимание уделено не только ремонту и обновлению материально-технической базы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Созданы условия для комфортного проживания иногородних учащихся. Всего в колледжи региона в этом году зачислено около 6,5 тысячи человек. 

Свыше 30 колледжей Минской области приняли около 6,5 тыс. учащихся-2

Ангелина Сухинина родом из Смолевичского района. Уже второй год обучается в Воложинском сельскохозяйственном колледже на специальности «швея». Как иногородней ей предоставили комнату в общежитии. Условия комфортные. К началу учебного года готовились вместе с педагогами. Помогали обновлять стены. 

Свыше 30 колледжей Минской области приняли около 6,5 тыс. учащихся-4

Ангелина Сухинина, учащаяся Воложинского сельскохозяйственного колледжа:
Условия здесь хорошие: кухня, плиты хорошие. Создавали в комнате сами себе уют, помогали колледжу.

Свыше 30 колледжей Минской области приняли около 6,5 тыс. учащихся-6

В общежитии сейчас проживают 244 учащихся. Условия как дома. Везде создан уют. На каждом этаже есть кухня, комната отдыха. К учебному году все подготовлено. Сделали косметический ремонт, обновили мебель.

Подробнее в видеоматериале.

# Социальная инфраструктура

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