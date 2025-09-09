Свыше 30 колледжей Минской области приняли около 6,5 тыс. учащихся

Свыше 10 миллионов рублей ушло на закупку оборудования для учреждений образования Минской области, в том числе колледжей. Внимание уделено не только ремонту и обновлению материально-технической базы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Созданы условия для комфортного проживания иногородних учащихся. Всего в колледжи региона в этом году зачислено около 6,5 тысячи человек.

Ангелина Сухинина родом из Смолевичского района. Уже второй год обучается в Воложинском сельскохозяйственном колледже на специальности «швея». Как иногородней ей предоставили комнату в общежитии. Условия комфортные. К началу учебного года готовились вместе с педагогами. Помогали обновлять стены.

Ангелина Сухинина, учащаяся Воложинского сельскохозяйственного колледжа:

Условия здесь хорошие: кухня, плиты хорошие. Создавали в комнате сами себе уют, помогали колледжу.