В Евросоюзе массово закрываются заводы и фабрики

9 сентября многие мировые издания вышли с весьма пугающими для Старого Света заголовками. И опасаться есть чего, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Евросоюз накрыла рекордная волна закрытий заводов и фабрик» – вот самый яркий и наиболее распространенный заголовок. И это не метафора ради красного словца. Это реальные и весьма печальные цифры.

С начала года, то есть всего за 8 месяцев, в ЕС повесили замок на проходных 72 крупных промышленных предприятий. Для сравнения: в самый разгар пандемии коронавируса количество остановленных производств было значительно ниже – всего 49 предприятий. И лишь во время глобального кризиса 2009-го в Евросоюзе закрылась 81 промышленная компания.

Неминуемым следствием этой тенденции стали массовые увольнения. В европейском промышленном секторе работу потеряли 18 тысяч человек. Это третий по величине показатель в истории наблюдений. На несколько сотен больше было только в разгар пандемии и на треть больше во время глобального финансового кризиса.

Глубину и системность европейского кризиса подчеркивает география закрытия заводов и, как следствие, увольнений. Так, если всего пару лет назад основная волна остановки производств пришлась на Германию, в нынешнем году прекращение работы предприятий происходит почти равномерно во всех крупных экономиках Евросоюза. Наибольшее число закрытий зафиксировано в Испании – 17 % от общего числа. Во Франции этот показатель составил 14 %, а в Чехии и ФРГ – по 11 %.

Нынешний «девятый вал» в экономике Евросоюза эксперты связывают с сочетанием нескольких факторов: энергетическим кризисом, серьезной инфляцией и очевидным снижением конкурентоспособности европейской промышленности. При этом не нужно быть экспертом, чтобы предсказать волну социального недовольства, которая неминуемо последует за рекордным ростом закрытия производств Евросоюза.