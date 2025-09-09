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Сев озимых культур продолжается в Минской области

09 сентября 2025 14:30
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В Минской области ведут сев озимых культур. Уже закрыли вопрос по рапсу. Он занял свыше 100 тысяч гектаров. Сейчас все силы переброшены на поля с ячменем и пшеницей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сев озимых культур продолжается в Минской области-2

В хозяйствах Вилейского района работа кипит. Задача внести семена до начала заморозков. В сельхозпредприятии «БК-Милк» в день высевают порядка 200 гектаров озимой пшеницы. Параллельно завершают уборку рапса. Зерновой клин убран с полей на 100 %. В этом году, несмотря на прохладную погоду, урожайность порадовала.

Сев озимых культур продолжается в Минской области-4

Иван Грибок, управляющий сельскохозяйственным производством ООО «БК-Милк» – управляющей организации ОАО «Новая Вилия»:
Важный этап – это закладка фундамента под следующий год. Как сейчас поработаем, такой результат получим в следующем году. В данный момент мы ведем сев озимых зерновых. На данном поле сеем озимую пшеницу сорта «Амелия» белорусской селекции первой репродукции. Также в хозяйстве ведется внесение органических удобрений, уборка соломы, пахота, предпосевная культивация, подготовка почвы под посев. Задействуют два посевных комплекса.

В Минской области комбайны уже вышли в поля с кукурузой. Более 200 тысяч гектаров планируют убрать на силос, и около 150 – на зерно. В регионе также продолжается уборка картофеля и сахарной свеклы. 

# Посевная кампания

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