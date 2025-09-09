Количество погибших в ходе протестов в Непале возросло до 22 человек

Мировое сообщество с тревогой следит за событиями в Непале. Сообщается, что количество погибших во время ожесточенных столкновений с полицией возросло до 22 человек, более 500 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В связи с этим посольство Беларуси в Индии и Непале рекомендует белорусам, находящимся в этой стране, следовать указаниям местных властей, посещать столицу Катманду только в случае крайней необходимости и избегать мест проведения акций протеста.

Митингующие подожгли здания парламента, Верховного суда, резиденцию президента, а также дома министров. Некоторых чиновников и членов их семей, которые, спасаясь от пожара выбегали на улицу, жестоко избивали протестующие. Есть погибшие. Манифестанты уже заявляют, что страна якобы перешла под их контроль.

Чтобы не допустить переворота, премьер-министр в экстренном порядке подал в отставку. Известно, что вскоре президент выберет нового главу кабмина. Правительство также расформировано. Тем временем на улицы столицы вывели солдат, чтобы справиться с толпой. Против вандалов применяется слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие.