Количество погибших в ходе протестов в Непале возросло до 22 человек

Мировое сообщество с тревогой следит за событиями в Непале. Сообщается, что количество погибших во время ожесточенных столкновений с полицией возросло до 22 человек, более 500 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мировое сообщество с тревогой следит за событиями в Непале. Сообщается, что количество погибших во время ожесточенных столкновений с полицией возросло до 22 человек, более 500 получили ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В связи с этим посольство Беларуси в Индии и Непале рекомендует белорусам, находящимся в этой стране, следовать указаниям местных властей, посещать столицу Катманду только в случае крайней необходимости и избегать мест проведения акций протеста.
Митингующие подожгли здания парламента, Верховного суда, резиденцию президента, а также дома министров. Некоторых чиновников и членов их семей, которые, спасаясь от пожара выбегали на улицу, жестоко избивали протестующие. Есть погибшие. Манифестанты уже заявляют, что страна якобы перешла под их контроль.
Чтобы не допустить переворота, премьер-министр в экстренном порядке подал в отставку. Известно, что вскоре президент выберет нового главу кабмина. Правительство также расформировано. Тем временем на улицы столицы вывели солдат, чтобы справиться с толпой. Против вандалов применяется слезоточивый газ, водометы и огнестрельное оружие.
Некоторое время назад полиция открыла огонь. Стрельба продолжается до сих пор, изнутри парламента мы все еще слышим грохот. Моего друга, стоявшего на дороге, застрелили в голову. Полиция палит беспорядочно, целя выше колена. Имеют ли они на это право?
Утром в правительственном квартале был введен комендантский час. Национальный аэропорт закрыт. Помимо этого, Индия ввела на границе с Непалом режим повышенной готовности. Стихийные протесты начались накануне по инициативе непальской молодежи.
Люди были недовольны введенным запретом на работу популярных соцсетей и мессенджеров. Эту меру вскоре отменили, но протестующих это не успокоило. Теперь манифестации приобрели антиправительственные настроения.