«Великой радости, духовного подъёма»: тысячи верующих празднуют Рождество

Новости Беларуси. Чтобы разделить радость Рождества и помолиться о главном и сокровенном, тысячи верующих идут в храмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Божественные литургии проходят по всей Беларуси. Каждый стремится наполнить этот день верой, надеждой и милосердием.

Для меня очень важно отмечать этот праздник именно с семьей. Мы всегда стараемся в этот светлый праздник приходить в церковь и вместе его встречать.

Протоирей Владимир Уваров, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Хотелось бы пожелать всем людям доброй воли. Всем христианам, которые ныне празднуют это событие – великой радости, духовного подъема.