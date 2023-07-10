«Очень сложно оставаться всегда на плаву». Как сохранить популярность – рассказал Никита Белько

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы. Кирилл Казаков, СТВ:

Когда артист делает себя или песню, он вкладывает деньги или продюсеры вкладывают деньги. Это контент. Мы зарабатываем на этом или даем возможность заработать?

Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов СТВ, телеведущая:

На данный момент все-таки больше даем возможность им выступить. Сейчас мы платим какие-то гонорары артистам. Пусть они небольшие, но присутствуют. Раньше, например, вообще существовала такая тенденция: если ты идешь на телек, это элемент престижа. Следовательно, должен еще сказать «спасибо», что мы тебя позвали, взяли. Кирилл Казаков:

Если ты клеишь свой бренд на какой-нибудь билборд в городе, ты платишь деньги. Ведь так работает сейчас система, правильно? Юлия Крыницкая:

Да. Нам никто не платит, что приходит на телевидение. Алена Сырова, СТВ:

Мы действительно снимаем много концертов в разных регионах страны. По какому принципу мы приглашаем туда артистов? Юлия Крыницкая:

Наверное, для нас самый важный принцип – это узнаваемость. Вот, пример стоит принципа, потому что Алена Ланская у нас не только желанный гость на всех наших концертах, но мы ее еще и пригласили как ведущую нашего «Нового утра».

Кирилл Казаков:

Мы не спрашиваем, узнают тебя или нет. Ты звезда, понимаешь? Я это констатирую. Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Ну не надо уж так – «звезда». Юлия Крыницкая:

Безусловно, для телевидения важен рейтинг. Будет высокий рейтинг, высокая доля канала – пойдут рекламодатели, этим мы зарабатываем деньги. Следовательно, чем более узнаваемый артист, тем более для нас это в плюс. Но в то же время, конечно, мы всегда даем дорогу молодым. Единственное, когда у нас тематические концерты, посвященные 23 февраля, 9 Мая – понятно, что зритель ждет определенных песен, которые ему давно известны, которые пели в семье. Алена Сырова:

Никита вполне может… Кирилл Казаков:

Юля, ты сейчас обрисовала. Никита узнаваемый, раскрутка «Фактором» все-таки дала о себе знать, это нормальный телевизионный проект.