«Очень сложно оставаться всегда на плаву». Как сохранить популярность – рассказал Никита Белько
Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Когда артист делает себя или песню, он вкладывает деньги или продюсеры вкладывают деньги. Это контент. Мы зарабатываем на этом или даем возможность заработать?
Юлия Крыницкая, директор дирекции специальных проектов СТВ, телеведущая:
На данный момент все-таки больше даем возможность им выступить. Сейчас мы платим какие-то гонорары артистам. Пусть они небольшие, но присутствуют. Раньше, например, вообще существовала такая тенденция: если ты идешь на телек, это элемент престижа. Следовательно, должен еще сказать «спасибо», что мы тебя позвали, взяли.
Кирилл Казаков:
Если ты клеишь свой бренд на какой-нибудь билборд в городе, ты платишь деньги. Ведь так работает сейчас система, правильно?
Юлия Крыницкая:
Да. Нам никто не платит, что приходит на телевидение.
Алена Сырова, СТВ:
Мы действительно снимаем много концертов в разных регионах страны. По какому принципу мы приглашаем туда артистов?
Юлия Крыницкая:
Наверное, для нас самый важный принцип – это узнаваемость. Вот, пример стоит принципа, потому что Алена Ланская у нас не только желанный гость на всех наших концертах, но мы ее еще и пригласили как ведущую нашего «Нового утра».
Кирилл Казаков:
Мы не спрашиваем, узнают тебя или нет. Ты звезда, понимаешь? Я это констатирую.
Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Ну не надо уж так – «звезда».
Юлия Крыницкая:
Безусловно, для телевидения важен рейтинг. Будет высокий рейтинг, высокая доля канала – пойдут рекламодатели, этим мы зарабатываем деньги. Следовательно, чем более узнаваемый артист, тем более для нас это в плюс. Но в то же время, конечно, мы всегда даем дорогу молодым. Единственное, когда у нас тематические концерты, посвященные 23 февраля, 9 Мая – понятно, что зритель ждет определенных песен, которые ему давно известны, которые пели в семье.
Алена Сырова:
Никита вполне может…
Кирилл Казаков:
Юля, ты сейчас обрисовала. Никита узнаваемый, раскрутка «Фактором» все-таки дала о себе знать, это нормальный телевизионный проект.
Никита Белько, артист:
То, что было после X-Factor – это тоже. Нас сейчас уже узнают…
Кирилл Казаков:
Понятно. Сначала ты стал известен на X-Factor, потом ты стал известен на концертах. Тебя знают, ты действительно узнаваем. Плюс ко всему это как раз тот молодой человек, который входит в импортозамещение. С другой стороны – хорошие песни. Как ты думаешь, из этих трех составляющих – телевизионный формат, собственная узнаваемость и талант, хороший материал – что самое важное?
Никита Белько:
Первый, вот этот телевизионный, этап – это было важно. Но проблема телевизионного этапа в том, что все очень быстро забывается. То есть ты мог выстрелить на X-Factor, понравиться огромному количеству людей, но ничего не делал полгода, и про тебя спокойно забыли. Сейчас такое время, что очень быстро все меняется, появляются новые тренды и новые течения в музыке. И очень сложно оставаться всегда на плаву.
Алена Сырова:
Но у вас образы очень запоминающиеся, и вас действительно полюбили за них.
Никита Белько:
Мы работали. И с нами работали. И удача какая-то, и талант, и вот это все вместе. И поддержка.
Читайте также:
Ланская: «Часть артистов ушла, но на это место стали заходить новые»
«Тут начинается творчество». Чем отличаются звезды из YouTube от настоящего белорусского шоу-бизнеса
«Песню за тебя придумали». Как с артистами работают в продюсерском центре?