«Песню за тебя придумали». Как с артистами работают в продюсерском центре?

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы. «Тут начинается творчество». Чем отличаются звёзды из YouTube от настоящего белорусского шоу-бизнеса. Читайте здесь. Алена Сырова, СТВ:

Алена сказала о том, что вспоминала 2000-е годы, когда был расцвет белорусского шоу-бизнеса. Татьяна, она говорит, что был расцвет. Я тоже согласна, потому что здесь у меня в памяти всплывает концерт на 3 Июля. Я увидела многих артистов, которых, наверное, с моего детства не видела, честно говоря, на сцене. Они исполняли какие-то новые хиты. А я на них смотрела и понимала, что хочется услышать то старое, что гремело тогда по всем радиостанциям, клипы, которые мы видели, которые запомнились. И я думаю, что если тогда даже мне, не особо интересующемуся на тот момент эстрадой человеку, если это запомнилось молодому человеку, то, наверное, это действительно было круто и мощно. Вопрос. Нам удастся повторить такой период либо же время наше ушло?

Татьяна Кулакова, заместитель директора «Музыкальной медиакомпании»:

Нет, вы знаете, я думаю, что как раз таки, как Алена правильно заметила, что есть круговорот. И есть такая в любой сфере цикличность. Когда и как происходит. И всегда, когда что-то успокаивается, стоит на одной точке, всегда бывает или спад, или движение вверх. Я думаю, что как раз таки после 2020 года у нас, наоборот, пошло движение вверх, потому что появилось действительно очень много талантливых артистов, молодых, новых. Абсолютно других по жанрам, возможно. Абсолютно других по звучаниям. Появились музыкальные проекты, которые позволяют реализоваться. Поэтому как раз таки, я думаю, что еще год-два, и будет все впереди. Кирилл Казаков, СТВ:

Весь российский шоу-бизнес, как кажется нам со стороны, поделен на сегменты продюсерских центров. Там есть и Тимати, там есть и Баста. У каждого свое. Свои подопечные. Это бренды, маркетинг, заработок денег. Все это прекрасно понимают. Мы сейчас начинаем понимать, что у нас есть одна продюсерская компания, есть вторая. При этом есть оркестр, где тоже растят артистов. Что из этого, а именно самостоятельный путь Алены Ланской, артистов, которые проходят в концертном оркестре либо в продюсерской компании, какой из них, на ваш взгляд, правильный? Татьяна Кулакова:

На мой взгляд, все-таки продюсерская компания. Потому что когда над тобой работает целая команда, то есть это такой взгляд со стороны, извне. Каждый из нас всегда себя немножко видит в каких-то рамках определенных. И не всегда пытается рисковать. А команда начинает подсказывать и вести.