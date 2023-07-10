Ланская: «Часть артистов ушла, но на это место стали заходить новые»

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер соберутся в ток-шоу «По существу» и обсудят насущные вопросы. Алена Сырова, СТВ:

Алена, вы неизменная участница этих концертов. Вам как артисту, я думаю, в некоторой мере, помимо того, что пообщаться со зрителем, исполнить свои песни – это одна история. Так еще и пообщаться с коллегами из других стран. Вот вам в последние годы не грустновато?

Алена Ланская, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Мне? Начнем с того, что я уже около 20 лет на сцене. И могу сказать, что я застала тот период, когда был расцвет, назовем это так, шоу-бизнеса. Это были 2000-е, это было очень много новых направлений, новых лиц, новых имен. И безусловно, 2020-й, скажу однозначно, что изменения есть. Но это можно воспринимать как трансформацию, это перезагрузка. Потому что, наверное, какая-то часть артистов действительно ушла, но на это место стали заходить новые артисты, которые, возможно, где-то еще молоды. Возможно, у них что-то не так ярко получается, но они работают. И я уверена, что успех их не заставит ждать. Что касается Александрии. Я помню тот год, когда фестиваль начался. Это было просто поле (для сравнения), была небольшая сцена, шел проливной дождь, были палатки брезентовые, где мы переодевались, не было электричества. Но удовольствие от этого выступления до сих пор в памяти. И когда прошло уже столько времени, более 10 лет уже проводится фестиваль. И когда ты приезжаешь, допустим, в этом году я приехала, получила колоссальное удовольствие от того, что огромное количество людей. Фестиваль трансформируется, привлекает внимание. Гости не только из Беларуси, но и из других стран к нам приезжают. Особенно наши белорусские предприятия вообще шикарны. Каждый раз приезжаешь и там можно попробовать новинки производства. Какая-то выпечка, я там все время белорусский хлеб покупаю.