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Новости по тегу #Творчество

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником
09 октября 2026 17:31

Лукашенко поздравил деятелей культуры с предстоящим профессиональным праздником

Танцы, музыка и школа стиля! Рассказываем, как пенсионеры Ленинского района занимаются творчеством
02 октября 2026 08:22

Танцы, музыка и школа стиля! Рассказываем, как пенсионеры Ленинского района занимаются творчеством

Белоруска создает ангелочков из дерева! Показываем шедевры ручной работы
10 августа 2026 07:59

Белоруска создает ангелочков из дерева! Показываем шедевры ручной работы

Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»
03 августа 2026 18:22

Более 400 заявок из 17 стран поступило на юбилейный фестиваль документального кино «Евразия.DOC»

В Петриковском доме ремесел создают шедевры ручной работы! Показываем уникальный хенд-мейд
29 июня 2026 13:53

В Петриковском доме ремесел создают шедевры ручной работы! Показываем уникальный хенд-мейд

Там исполняются мечты! Побывали в Центре технического и художественного творчества «Зорка»
12 июня 2026 08:55

Там исполняются мечты! Побывали в Центре технического и художественного творчества «Зорка»

Белорусы возрождают традиции Поозерья! Показываем шедевры ручной работы
18 мая 2026 13:40

Белорусы возрождают традиции Поозерья! Показываем шедевры ручной работы

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков
04 мая 2026 12:45

Жена обучает ткачеству, а муж плетет из лозы – познакомились с парой, которая возрождает ремесло предков

Труд, приносящий наслаждение – побывали в творческих мастерских социального пансионата «Родник»
02 мая 2026 13:37

Труд, приносящий наслаждение – побывали в творческих мастерских социального пансионата «Родник»

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки
28 апреля 2026 10:25

В Поставском доме ремесел мастерицы создают произведения искусства из бумаги – показываем необычные вытинанки

Минчанка создает уникальные обережные куклы – пообщались с творческой белоруской
27 апреля 2026 11:03

Минчанка создает уникальные обережные куклы – пообщались с творческой белоруской

Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником
23 апреля 2026 10:59

Создает уникальные муралы на улицах Минска – пообщались с белорусским художником