Новости по тегу #Творчество

Отечественная культура – многовековая летопись белорусского народа, в которой нашли отражение его богатая история, образы предков, народные традиции и лучшие черты национального характера, подчеркнул Александр Лукашенко.
Кто сказал, что зрелость – это время отдыхать у телевизора? Золотые годы становятся временем второго дыхания, прошлые заботы остаются позади, а жизнь включается на полную мощность.
Ольга Кривошей родом из Пуховического района. Вместе с мужем воспитывают дочку и сына и строят дом мечты. Случилось так, что второй декретный отпуск в корне изменил жизнь экономиста. В Ольге проснулся художник.
Юбилейный X Международный фестиваль документального кино «Евразия.DOC» в 2026 году значительно расширил и географию участников, и количество конкурсных работ.
Припятское Полесье – кладезь талантов. Если вы приехали в Петриков, обязательно загляните за сувенирами в Дом ремесел.
Если вы думаете, что центр творчества детей и молодежи – это только кружки по интересам, то вы просто не были в «Зорке».
Беларусь – созвездие талантов. Среди них – жители вишневой столицы, которые возрождают традиции Поозерья. Они создают самобытные шедевры в Глубокском доме ремесел.
На занятия к колоритным супругам дети спешат, как на праздник.
Всего в пансионате более 15 направлений по интересам. Это и занятия в творческих мастерских, и в музыкальных классах.
В разных уголках Беларуси вытинанку называют по-разному. Где-то она представлена как выбиванка, где-то как вырезанка. Отличаются они по технике исполнения и по композиции узоров.
Она открывает подписчикам Беларусь мистическую и создает славянские обережные куклы. Сегодня в объективе креативная минчанка, ремесленник, тревел-блогер и банковский работник Светлана Цеханович.
Благодаря художнику Дмитрию Новикову расцветают каменные джунгли, а вместе с ними и минчане. Скромные дворики становятся достопримечательностями и топовыми фотозонами.
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