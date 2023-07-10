Кулакова: наша задача – насытить белорусский рынок качественным музыкальным продуктом

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.
Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу «По существу» обсудят насущные вопросы.
Кирилл Казаков, СТВ:
Я вернусь на лет 20 назад. Раньше артисты мерили свой успех количеством проданных пластинок, записанных альбомов, клипов. Потом стали мерить количеством просмотров на YouTube, а потом стали мерить стоимостью на корпоративе. Вы к чему идете? Куда ни посмотришь, если я стал звездой, либо мне нужно создавать школу пиара, либо то, как я зарабатываю деньги, либо на корпоративе. К чему идут наши артисты?
Татьяна Кулакова, заместитель директора «Музыкальной медиакомпании»:
Не могу говорить за всех артистов.
Кирилл Казаков:
Давайте за ваших.
Татьяна Кулакова:
На сегодня наша задача для себя внутренне – нужно насытить белорусский рынок качественным музыкальным продуктом.
Кирилл Казаков:
Это очень громко. Правда, это равносильно тому, что мы с Аленой скажем, что мы хотим насытить наше журналистское пространство, телевизионный эфир качественным аналитическим продуктом. Поверьте, мы же не врем.
Татьяна Кулакова:
Я скажу более громко: хотелось бы, чтобы наконец-то наши белорусы стали любить свое белорусское.
Кирилл Казаков:
Это тоже пафосно, но хорошо.
Алена Сырова, СТВ:
Для этого нужно идти каким путем, как вы считаете? Создать много-много разного, что потом полюбится? Или сделать акценты на одном-двух исполнителях и методично развивать их?
Татьяна Кулакова:
Второй вариант. Лучше сделать акцент и методично развивать. И приучать к тому, что белорусская музыка, белорусские исполнители – это очень качественные, в первую очередь, вокалисты. И сегодня мы присутствовали на репетиции и, поверьте, у нас почти каждый исполнитель может петь с оркестром. В отличие от того же российского шоу-бизнеса.
Алена Сырова:
Но оркестр на корпоратив не позовешь.
Кирилл Казаков:
Там шире рынок, больше денег и так далее.
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