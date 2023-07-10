Кулакова: наша задача – насытить белорусский рынок качественным музыкальным продуктом

Новости Беларуси. Как Александрия сближает народы Беларуси и России? Какие санкции Запад накладывает на наше искусство? Почему Европа и США пытаются отменить культуры? Эксперты разных сфер в ток-шоу « По существу » обсудят насущные вопросы.

Кирилл Казаков, СТВ: Я вернусь на лет 20 назад. Раньше артисты мерили свой успех количеством проданных пластинок, записанных альбомов, клипов. Потом стали мерить количеством просмотров на YouTube, а потом стали мерить стоимостью на корпоративе. Вы к чему идете? Куда ни посмотришь, если я стал звездой, либо мне нужно создавать школу пиара, либо то, как я зарабатываю деньги, либо на корпоративе. К чему идут наши артисты?

Татьяна Кулакова, заместитель директора «Музыкальной медиакомпании»:

Не могу говорить за всех артистов.

Кирилл Казаков:

Давайте за ваших.

Татьяна Кулакова:

На сегодня наша задача для себя внутренне – нужно насытить белорусский рынок качественным музыкальным продуктом.

Кирилл Казаков:

Это очень громко. Правда, это равносильно тому, что мы с Аленой скажем, что мы хотим насытить наше журналистское пространство, телевизионный эфир качественным аналитическим продуктом. Поверьте, мы же не врем.

Татьяна Кулакова:

Я скажу более громко: хотелось бы, чтобы наконец-то наши белорусы стали любить свое белорусское.

Кирилл Казаков:

Это тоже пафосно, но хорошо.

Алена Сырова, СТВ:

Для этого нужно идти каким путем, как вы считаете? Создать много-много разного, что потом полюбится? Или сделать акценты на одном-двух исполнителях и методично развивать их?