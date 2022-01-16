«Очень сильно волновались». Как и с какими эмоциями встречали из Казахстана белорусских миротворцев?
Новости Беларуси. Наших миротворцев на родине на военном аэродроме встречал лично глава государства. Миссия уникальная по своему характеру. Эта спецоперация точно войдет в учебники по военному делу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские бойцы показали в Казахстане высокий уровень профессионализма и, что не менее важно, а может и во главе всего, вернулись домой в полном составе. Так что и прием на родной земле их ждал соответствующий.
А еще на аэродроме в Мачулищах главнокомандующий раскрыл интересные детали подготовки самой операции. К примеру, то, что Лукашенко и Путин все спланировали буквально за час. А это, согласитесь, показывает еще и высокий уровень мастерства и подготовки нашего общего политического состава.
О всех моментах встречи – политических, военных и эмоциональных – расскажет наш политический обозреватель Ксения Худолей.
Вынужденный дебют миротворческих сил ОДКБ войдет в историю как одна из самых оперативных и профессиональных операций альянса. Ситуация, когда под угрозу уничтожения поставлен близкий союзник (а глобально – весь регион), показала миру на деле – братство нерушимо.
103-я отдельная гвардейская воздушно-десантная бригада все это время ждала своих бойцов на месте постоянной дислокации. Здесь знали – они вернутся невредимыми, они хороши в своем деле. За три часа ожидания роты желающих встретить миротворцев собралось немало. Родные, сослуживцы, а еще обычные горожане и даже школьники. Все они переживали за ребят, день ото дня отслеживая в Сети короткие видеоролики из Казахстана.
Елизавета Берестень, ученица средней школы № 45 Витебска:
Очень сильно волновались, поддерживали их. Они большие молодцы. Приехали поддержать их, поблагодарить за то, что они такие мужественные, сильные, отважные.
Владимир Вялов, активист РОО «Патриоты Беларуси»:
Во-первых, нужно поздравить парней с возвращением домой, что они сейчас прибудут. Во-вторых, воздушно-десантные войска всегда были элитой. Поэтому то, что они выполнили свою миротворческую миссию в Казахстане, помогли – наш братский народ, помогли братскому народу, поэтому я думаю, что им любые задачи по плечу.
Первым на родной земле бойцов встретил главнокомандующий. Аэродром Мачулищи для белорусских миротворцев – финальная точка операции. Вместе с ними плечом к плечу российские военнослужащие. Они на десяти самолетах Воздушно-космических сил России доставили наших ребят на родину.
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«Ни одного негативного момента». Что белорусским миротворцам говорили военные Казахстана?
Ксения Худолей, СТВ:
То, какие времена наступили в геополитике, уже никому объяснять не нужно. Страна за страной вспыхивает под накалом искусственных мятежей, и не каждой удается охладить пыл террористов с боевой задачей извне. Миротворческая операция ОДКБ в Казахстане, отметил Александр Лукашенко, может и есть то самое «противоядие».
Александр Лукашенко: воевать против нас дорого, погибнут миллионы людей. А вот изнутри перевернуть – они профессионалы. Подробнее здесь.
На память об этом дне, дне успешной точки в миротворческой миссии, Президенту подарили модель Ил-76 – самолета, на крыльях которого держалась миссия.
Свои воспоминания о ней, о Казахстане, долге, чести и братстве миротворцы тоже сохранят.
Лукашенко в Мачулищах подарили мини-самолет. Как он выглядит, смотрите здесь.
А пока бойцы держали курс на родной Витебск, их с трепетом ждали родные. Чтобы смягчить волнительные минуты, для гостей организовали экскурс в служебные будни бригады. И это только малая часть того, через что ребята проходят во время службы в воздушно-десантной бригаде.
Это школа мужества, которая к тому же получила лучшую рекламу.
Михаил Игнатков, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
Вся наша бригада очень гордится нашими товарищами, миротворческой ротой. Я задумался о том, чтобы продолжить дальше службу, именно в миротворческой роте. Все очень гордятся. Они прославленные, они выполняют очень сложные задачи и они там, где они нужны.
Теперь они нужны здесь. Дома. Для многих эти девять дней, когда миротворцы находились в Казахстане, стали вечностью. Вздохнуть с облегчением мамы бойцов смогли только в этот поздний январский вечер.
Мама военнослужащего миротворческой роты: очень тревожно. Это серьёзная война, и на ней люди убивают. Читайте здесь.
Каравай из хлеба, выращенного на родной витебской земле, многократное спасибо, искренние улыбки и теплые объятия. В такие минуты мужественные бойцы, кажется, уже и забыли, что еще вчера они стояли на страже мира и защищали его от войны. Это была их первая миссия, и она выполнена безупречно.
Военнослужащий миротворческой роты: для нас было впервые работать в таких условиях, мы получили богатый опыт. Читайте здесь.