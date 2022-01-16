Мама военнослужащего миротворческой роты: очень тревожно. Это серьёзная война, и на ней люди убивают

Новости Беларуси. Наших миротворцев на родине на военном аэродроме встречал лично глава государства. Миссия уникальная по своему характеру. Эта спецоперация точно войдет в учебники по военному делу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские бойцы показали в Казахстане высокий уровень профессионализма и, что не менее важно, а может и во главе всего, вернулись домой в полном составе. Так что и прием на родной земле их ждал соответствующий.
Теперь они нужны здесь. Дома. Для многих эти девять дней, когда миротворцы находились в Казахстане, стали вечностью. Вздохнуть с облегчением мамы бойцов смогли только в этот поздний январский вечер.
Людмила Гросу, мама военнослужащего миротворческой роты:
Очень тревожно. Ситуация, которая развивалась в Казахстане, не могла оставить равнодушными вообще никого в мире, нормальных людей. Понимаете, это война. Сегодня идет война немножко другого плана. Не такая, как в 1941-1945 годах. Это серьезная война, и на ней люди убивают. Наши ребята, молодые парни, защитили не только по большому счету Казахстан, но еще и помогли нашей большой стране, которая была раньше Советским Союзом.
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