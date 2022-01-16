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Военнослужащий миротворческой роты: для нас было впервые работать в таких условиях, мы получили богатый опыт

16 января 2022 16:31
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Новости Беларуси. Наших миротворцев на родине на военном аэродроме встречал лично глава государства. Миссия уникальная по своему характеру. Эта спецоперация точно войдет в учебники по военному делу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские бойцы показали в Казахстане высокий уровень профессионализма и, что не менее важно, а может и во главе всего, вернулись домой в полном составе. Так что и прием на родной земле их ждал соответствующий.  

Каравай из хлеба, выращенного на родной витебской земле, многократное спасибо, искренние улыбки и теплые объятия. В такие минуты мужественные бойцы, кажется, уже и забыли, что еще вчера они стояли на страже мира и защищали его от войны.  

Военнослужащий миротворческой роты: для нас было впервые работать в таких условиях, мы получили богатый опыт-1

Это была их первая миссия, и она выполнена безупречно.  

Военнослужащий миротворческой роты: для нас было впервые работать в таких условиях, мы получили богатый опыт-4

Николай Куряшов, военнослужащий миротворческой роты 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:  
Я знал, что дома ждут. Дома всегда теплей. Встретили тепло, неожиданно. Очень приятно. Для нас было впервые работать на такой местности, в таких условиях. Нужно было время, чтобы привыкнуть к местности. Опыт мы получили неплохой, я бы сказал даже, очень богатый.  

Военнослужащий миротворческой роты: для нас было впервые работать в таких условиях, мы получили богатый опыт-7

Мама военнослужащего миротворческой роты: очень тревожно. Это серьёзная война, и на ней люди убивают. Читайте здесь.  

# Протесты в Казахстане # общество # Ксения Худолей # Николай Куряшов # Фотофакт

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