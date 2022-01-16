Военнослужащий миротворческой роты: для нас было впервые работать в таких условиях, мы получили богатый опыт

Новости Беларуси. Наших миротворцев на родине на военном аэродроме встречал лично глава государства. Миссия уникальная по своему характеру. Эта спецоперация точно войдет в учебники по военному делу, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Белорусские бойцы показали в Казахстане высокий уровень профессионализма и, что не менее важно, а может и во главе всего, вернулись домой в полном составе. Так что и прием на родной земле их ждал соответствующий.

Каравай из хлеба, выращенного на родной витебской земле, многократное спасибо, искренние улыбки и теплые объятия. В такие минуты мужественные бойцы, кажется, уже и забыли, что еще вчера они стояли на страже мира и защищали его от войны.