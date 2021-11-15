«Обязательно такой звонок будет». Как ЕС будет договариваться с Минском, чтобы решить вопрос с беженцами?

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

У меня вопрос к вам как к востоковеду. Курды, которые сейчас преобладают в этом лагере на границе, ведь это же, по сути, были люди, которых крышевали американцы. Поддержка курдов в Турции. Это фактически такая нация, которой американцы обещали свою государственность. А сейчас получается, что американцы их бросили, и они идут в Польшу. Их туда не пускают. Польша – это же фактически страна, которая подчиняется Вашингтону.

Владимир Кошелев, историк-востоковед, заведующий кафедрой исторического факультета БГУ:

Да, я с вами вполне согласен, что американцы кинули курдов. Но не забывайте и о влиянии России на курдов, особенно после того, как курды поняли, что их американцы бросили. Это совершенно понятно. Иракское правительство в целом заинтересовано в миграции. Вы верно говорили относительно того, что иракское правительство заинтересовано, чтобы наиболее образованные, продвинутые... Кирилл Казаков:

Те, кого мы и видим.

Вадим Боровик, политолог:

Есть два важных аспекта. Во-первых, правильно звонят. Первый звонок Макею, а сейчас фон дер Ляйен и Меркель по очереди должны позвонить Лукашенко. И договориться. Только дипломаты должны решать. Когда мы хотим что-то предвидеть, что их не устраивает, наклонил их Лукашенко, не дал развалить страну. Кирилл Казаков:

Поляки не получили свои «Крэсы ўсходнія». Вадим Боровик:

Все спокойно, там уже забыли эти фамилии преступников. Их это не устраивает. Им самый выгодный вариант – не хотят они мировой войны, глобальной, они хотят здесь навести хаос. Им выгоден локальный конфликт, ослабить Россию и замкнуть дугу. Мы должны объяснить два момента. Во-первых, это им не выгодно, что мы по этому пути не пойдем. Не дай бог начнут дестабилизацию, мы дестабилизируем весь мир. Но мы этого не хотим. Первое, что мы предлагаем, мы протягиваем всегда руку для переговоров, мы готовы разговаривать как достойные партнеры. Поэтому один путь – переговоры. Алена Сырова, СТВ:

Как считаете, ждем этого звонка?