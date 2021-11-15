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ГПК: странно слышать обвинения со стороны ЕС в организации миграционных потоков Беларусью

15 ноября 2021 17:09
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Новости Беларуси. Европейский союз продолжает необоснованно обвинять Беларусь в организации и поддержке гуманитарного кризиса на польской границе. Данные заявления прокомментировали в Госпогранкомитете страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГПК: странно слышать обвинения со стороны ЕС в организации миграционных потоков Беларусью-1

Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:
Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года (всего за два с половиной месяца) в Беларусь не впустили порядка 8 тысяч человек. Еще около 5 тысяч иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию, а ведь данные лица – потенциальные мигранты. И это все конкретные, документально подтвержденные факты.

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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