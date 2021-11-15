ГПК: странно слышать обвинения со стороны ЕС в организации миграционных потоков Беларусью

Антон Бычковский, официальный представитель ГПК Беларуси:

Весьма странно слышать обвинения со стороны Европейского союза в организации миграционных потоков белорусскими властями на фоне очевидных цифр: с 1 августа этого года (всего за два с половиной месяца) в Беларусь не впустили порядка 8 тысяч человек. Еще около 5 тысяч иностранцев, которые за данный период въехали в Беларусь на законных основаниях, в результате проводимых профилактических мероприятий по недопущению нарушения миграционного законодательства покинули белорусскую территорию, а ведь данные лица – потенциальные мигранты. И это все конкретные, документально подтвержденные факты.

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