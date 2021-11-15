Замначальника управления ГПК об охране границ: около 8 тысяч лиц было не пропущено на территорию Беларуси

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ: Нас Европа обвиняет в том, что мы сейчас фактически… Есть очень хорошая фраза: «индустриализация миграции». Мы якобы, по мнению европейцев, используем мигрантов как гибридное оружие. Но, насколько я знаю, только за 2021 год в Беларусь не въехало порядка 8 000 нелегальных мигрантов. Мы свои обязательства выполняем.

Новости Беларуси. Ситуация с беженцами на границе. Получат ли люди шанс на счастливое будущее, которое им обещал Евросоюз? Чем будет отвечать Беларусь на обвинения, санкции и стягивание Вооруженных Сил по ту сторону границы? Самые важные темы и спорные вопросы обсудили эксперты в ток-шоу « По существу ».

Алексей Сытенков, заместитель начальника управления Государственного пограничного комитета Беларуси:

Мы выполняем свои обязательства, прежде всего охраняем границу Союзного государства. Около 8 000 лиц было не пропущено на территорию Республики Беларусь. Кроме того, статистические сведения… Совместно с органами внутренних дел мы свидетельствуем о том, что около 5 000 иностранцев из этой категории, которые въехали на территорию Республики Беларусь, побыли у нас и выехали обратно, не совершили никаких административных, уголовных правонарушений. Кроме того, мы до апреля выполняли все обязательства, возложенные на нас нашими международными, европейскими коллегами.

Кирилл Казаков:

Ни одного лагеря не было построено для них?

Алексей Сытенков:

Нет, мы выполняли свою задачу по охране границы, в том числе границы Европейского союза, и никаких нареканий и претензий в наш адрес не было.