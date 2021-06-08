Обязательно до 30? Белоруски рассказали, когда лучше рожать

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения. Алена Родовская, СТВ:

Скажите мне, пожалуйста. Если сейчас смотреть, вы все-таки образец такой современной женщины, имеющей двоих детей. Когда лучше рожать? До 30, чтобы сразу отстреляться, а потом уж строить свою карьеру, либо уже взвешенно подойти к 30, к 40 и потом уже воспитывать?

Юлия Крыницкая, продюсер:

Сразу отстреляться, потому что, возвращаясь к медицинской тематике, все равно. Как бы то ни было, чем старше становимся, тем больше появляется хронических болячек. Это жизнь. Мне всегда хотелось быть молодой мамой. У меня взрослая дочка, ей 15 лет, и мне приятно, что ее одноклассники говорят: какая у тебя молодая мама. Она высокая, я высокая – мне это доставляет удовольствие. Больше сестрой выглядеть, чем мамой. Я, получается, одного ребенка родила в 22, а второго родила в 29. Я считаю, что все-таки до 30 лет лучше отстреляться. В принципе, возвращаясь к теме, я просто… сидение дома. Например, с дочкой я вышла с декрета в год и 10 месяцев, с сыном – чуть постарше. Я к тому, что, наверное, нам надо перестраивать, уходить, не делать такой длинный декретный отпуск. Наверное, до двух лет вполне достаточно. У меня дочка шла в год и 10 – она уже разговаривала, сама одевалась, ложкой ела. Я ее спокойно всунула в сад. Тут зависит от родителей. Воспитывать надо детей. Алеся Лакина, СТВ:

У меня старший в полтора года уже рассказывал Бородино наизусть, стоя на табуретке, а младшенькой вот два, и она пока пытается формулировать предложения. Воспитывать одного ребёнка сложнее? Рассказала мама пятерых детей

Юлия Крыницкая:

Может быть, это связано со спецификой моей профессии, что я продюсер, но они у меня все выстроены: встают с кровати, идут в школу, завтракают. Тренировки получаются три раза в неделю. Тут в каждой семье по-разному. Кто-то визуалист, кому-то важнее прийти позаниматься с детьми и неважно – есть порядок в доме или нет. Зато ты очень много времени уделил ребенку. Алена Родовская:

Смотри, Вероника. Из всей истории они все равно приводят к нашему началу. Каждый воспитывает ребенка так, как у него получается. Вероника Карсакова, менеджер:

Я думаю, что все-таки правильнее «я воспитываю ребенка так, как я считаю нужным» лучше звучит, правильно? «Как могла» – это значит, что вы не старались, вы воспитывали, вот как получалось. «Фраза "я тебя воспитывала как могла" не правильная». Каким должен быть родитель? Мнение Алена Родовская:

А вот они как могут сейчас, воспитывают и видно, что они не старались?

Вероника Карсакова:

Я спросила у Юли, когда она сказала «лучше отстреляться». То есть отношение к тому, что «отстреляться», будто бы вот я должна была родить. В ХХI веке, на данный момент в 2021 году, не должно быть фразы, что кто-то что-то должен. Мы говорим про социальные какие-то истории. Юлия Крыницкая:

Я себе должна. Я не кому-то должна, я не должна государству, не говорю, например. Я себе должна, для себя я должна была. Вероника Карсакова:

Я поэтому и спросила, что для вас значит «отстрелялась», потому что ты должен соблюдать законы, ты должен не нарушать какие-то личные границы других людей. Но рожать или не рожать – ты сам решаешь, ты не должен никому: ни маме, ни папе. Ты должен только себе ответить на свой вопрос, хочешь ты этого или нет. Опять же, женщина должна родить до 30 или не должна. Не хочешь – не рожай. Юлия Крыницкая:

В молодом возрасте ко многим вещам относишься проще. Вот он свалился ребенок, ну свалился – подняла. Ну съел ты этот хлеб с пола, ну ничего страшного. А когда ты уже начитаешься кучу книг, залезешь в интернет после 30 – там стрептококки, стафилококки, еще что-то. Ой, что-то заболело. Я когда пришла в первый раз на УЗИ с первым ребенком, мне говорят: пальчиков пять. Я: ой, а что, могло быть больше? Заячьей губы нет. Ой, и это могло быть? Думаю, как хорошо, что я этого не знала, спокойно выносила и родила.