«На море выезжали до пандемии раз в год». Многодетная белоруска рассказала о поддержке государства

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Алена Родовская, СТВ:

Много делается в государстве в поддержку многодетных семей. Спрошу прямо: вам хватает денег? Алена Цуканова, многодетная мама:

Денег хватает. Семьи разные бывают. Про свою конкретно – нам денег хватает. Чтобы дети занимались, чтобы спокойно себя чувствовали, хорошо питались, одеты, обуты и какие-то развлечения. Юлия Крыницкая, продюсер:

А на море? Алена Цуканова:

На море выезжали до пандемии раз в год. Юлия Крыницкая:

У вас, наверное, должна быть большая машина или много денег на самолет. Это еще 7 человек посади, это микроавтобус, я так понимаю. Алена Цуканова:

Да, у нас была большая машина, мы как-то ездили всей большой семьей с четырьмя еще детьми. Ездили в Паланку – это самое ближайшее было. И до сих пор дети вспоминают именно это путешествие на машине, когда мы останавливались, ездили.

Юлия Крыницкая:

Наверное, все равно все-таки не часто можно всемером поехать на море, честно? Алена Цуканова:

Честно? Наверное, раз в год можно, но мои дети занимаются спортом. Старшая девочка и старший мальчик. И они как уезжают в апреле на тренировки, на сборы, только в октябре возвращаются. Поэтому с апреля по октябрь мы ничего не планируем, мы никуда не ездим, грубо говоря, а потом уже полгода есть – плановое путешествие и отдых. Алена Родовская:

Алена, давайте пройдемся по пунктам. Понятно, что один из приоритетов развития нашего социального государства – это поддержка. Вот по пунктам. Родители могут рассчитывать на еженедельный оплачиваемый выходной, если в семье трое и больше детей в возрасте до 16 лет. Муж берет выходные себе дополнительные? Алена Цуканова:

Я задала ему вопрос, он говорит, так как я не работаю, то ему такого отпуска не дают.

Алена Родовская:

Хорошо, бесплатно воспользоваться услугами няни. Алена Цуканова:

Не пользуемся. Алена Родовская:

Почему? Алена Цуканова:

Потому что у нас так график, что нам некогда. Алена Родовская:

Получать продукты питания для детей первых двух лет жизни.

Алена Цуканова:

Нет, не получали. Алена Родовская:

Тоже не получаете? И последний вопрос. Претендовать на жилищные льготы. Алена Цуканова:

Мы пользовались этой льготой, мы были в квартире и обменяли при помощи этой льготы на дом. Юлия Крыницкая:

То есть вы не строили сразу. Алена Цуканова:

Да, мы получили квартиру как льготники, но потом доплатили и превратили квартиру в дом. Мы воспользовались льготой.

Алена Родовская:

Давайте вспомним, когда вы жили в квартире. С чего начиналась наша беседа – про позицию асоциальных семей, когда ты живешь в доме, когда соседи вечно на тебя жалуются либо, наоборот, когда ты со своими детишками заходишь в подъезд и все начинают коситься. Были такие ситуации? Алена Цуканова:

Везде косятся, как вы говорите. Стоит зайти в магазин, в лифт большой семьей – кто-то улыбается, кто-то: понарожали. Такие вот бывают. Нам так повезло с соседями, что все, наоборот, очень радовались и даже пару соседей были тоже многодетные. Алеся Лакина, СТВ:

Дети шумные вообще? Алена Цуканова:

Дети нет, спокойные.

Елена Кругликова, СТВ:

А есть суждение, что вы асоциальная семья и пользуетесь льготами от государства? Алена Цуканова:

Знаете, когда в роддом приехала третьего рожать, родила девочку, отдыхаешь, приходит уборщица и говорит: ну что, третьего взяла? Теперь квартиру получишь. То есть и для меня это было так обидно. Мы сами квартиру купили, а такой ярлык уже навешан. Мне было это очень обидно и я очень сильно переживала. А потом поняла, что, в принципе, я же для себя рожаю. Я знаю, какая у меня ситуация, что ребенок будет расти в хорошей семье. Какое мне дело до этой бабульки? Юлия Крыницкая:

Глядя на Алену, сказать про социальную семью даже язык бы не повернулся. Алена Родовская:

Самый главный пункт, который я приберегла. Алена Цуканова:

Получается как многодетная семья пытаешься помочь другим семьям, которые даже не многодетные, а социальной ступенькой ниже. У нас бывает такое, что раз в год мы собираем вещи, игрушки. Спрашиваем, какой семье надо помочь и мы вместе с детьми отвозим эти игрушки детям. И вы не представляете, сколько радости. Для них это что-то новое. И для детей моих это очень хороший урок, что делишься. И для вот этих детей, которые не могут иметь больше благ. И для них тоже радость.