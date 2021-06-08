«На море выезжали до пандемии раз в год». Многодетная белоруска рассказала о поддержке государства

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.
Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.
Алена Родовская, СТВ:
Много делается в государстве в поддержку многодетных семей. Спрошу прямо: вам хватает денег?
Алена Цуканова, многодетная мама:
Денег хватает. Семьи разные бывают. Про свою конкретно – нам денег хватает. Чтобы дети занимались, чтобы спокойно себя чувствовали, хорошо питались, одеты, обуты и какие-то развлечения.
Юлия Крыницкая, продюсер:
А на море?
Алена Цуканова:
На море выезжали до пандемии раз в год.
Юлия Крыницкая:
У вас, наверное, должна быть большая машина или много денег на самолет. Это еще 7 человек посади, это микроавтобус, я так понимаю.
Алена Цуканова:
Да, у нас была большая машина, мы как-то ездили всей большой семьей с четырьмя еще детьми. Ездили в Паланку – это самое ближайшее было. И до сих пор дети вспоминают именно это путешествие на машине, когда мы останавливались, ездили.
Юлия Крыницкая:
Наверное, все равно все-таки не часто можно всемером поехать на море, честно?
Алена Цуканова:
Честно? Наверное, раз в год можно, но мои дети занимаются спортом. Старшая девочка и старший мальчик. И они как уезжают в апреле на тренировки, на сборы, только в октябре возвращаются. Поэтому с апреля по октябрь мы ничего не планируем, мы никуда не ездим, грубо говоря, а потом уже полгода есть – плановое путешествие и отдых.
Алена Родовская:
Алена, давайте пройдемся по пунктам. Понятно, что один из приоритетов развития нашего социального государства – это поддержка. Вот по пунктам. Родители могут рассчитывать на еженедельный оплачиваемый выходной, если в семье трое и больше детей в возрасте до 16 лет. Муж берет выходные себе дополнительные?
Алена Цуканова:
Я задала ему вопрос, он говорит, так как я не работаю, то ему такого отпуска не дают.
Алена Родовская:
Хорошо, бесплатно воспользоваться услугами няни.
Алена Цуканова:
Не пользуемся.
Алена Родовская:
Почему?
Алена Цуканова:
Потому что у нас так график, что нам некогда.
Алена Родовская:
Получать продукты питания для детей первых двух лет жизни.
Алена Цуканова:
Нет, не получали.
Алена Родовская:
Тоже не получаете? И последний вопрос. Претендовать на жилищные льготы.
Алена Цуканова:
Мы пользовались этой льготой, мы были в квартире и обменяли при помощи этой льготы на дом.
Юлия Крыницкая:
То есть вы не строили сразу.
Алена Цуканова:
Да, мы получили квартиру как льготники, но потом доплатили и превратили квартиру в дом. Мы воспользовались льготой.
Алена Родовская:
Давайте вспомним, когда вы жили в квартире. С чего начиналась наша беседа – про позицию асоциальных семей, когда ты живешь в доме, когда соседи вечно на тебя жалуются либо, наоборот, когда ты со своими детишками заходишь в подъезд и все начинают коситься. Были такие ситуации?
Алена Цуканова:
Везде косятся, как вы говорите. Стоит зайти в магазин, в лифт большой семьей – кто-то улыбается, кто-то: понарожали. Такие вот бывают. Нам так повезло с соседями, что все, наоборот, очень радовались и даже пару соседей были тоже многодетные.
Алеся Лакина, СТВ:
Дети шумные вообще?
Алена Цуканова:
Дети нет, спокойные.
Елена Кругликова, СТВ:
А есть суждение, что вы асоциальная семья и пользуетесь льготами от государства?
Алена Цуканова:
Знаете, когда в роддом приехала третьего рожать, родила девочку, отдыхаешь, приходит уборщица и говорит: ну что, третьего взяла? Теперь квартиру получишь. То есть и для меня это было так обидно. Мы сами квартиру купили, а такой ярлык уже навешан. Мне было это очень обидно и я очень сильно переживала. А потом поняла, что, в принципе, я же для себя рожаю. Я знаю, какая у меня ситуация, что ребенок будет расти в хорошей семье. Какое мне дело до этой бабульки?
Юлия Крыницкая:
Глядя на Алену, сказать про социальную семью даже язык бы не повернулся.
Алена Родовская:
Самый главный пункт, который я приберегла.
Алена Цуканова:
Получается как многодетная семья пытаешься помочь другим семьям, которые даже не многодетные, а социальной ступенькой ниже. У нас бывает такое, что раз в год мы собираем вещи, игрушки. Спрашиваем, какой семье надо помочь и мы вместе с детьми отвозим эти игрушки детям. И вы не представляете, сколько радости. Для них это что-то новое. И для детей моих это очень хороший урок, что делишься. И для вот этих детей, которые не могут иметь больше благ. И для них тоже радость.
Алена Родовская:
Так вот, последний пункт. Это последнее новшество. Многодетная мать имеет право уйти на пенсию в любом возрасте, если она родила пять и более детей.
Алена Цуканова:
Я считаю, что это справедливо. Пока не собираюсь.
Алена Родовская:
А как реакция тех людей, с которыми вы общаетесь в сообществах? Понятное дело, что у вас есть такие же многодетные семьи, чаты наверняка в пространстве видите друг друга. Как отреагировали на такие новшества многодетные семьи?
Алена Цуканова:
Всегда любая поддержка, особенно когда она материальная, всегда на ура приветствуется. Потому что даже какой бы достаток ни был, всегда какая-то помощь важна и чувствуется. И ты ее принимаешь.
Юлия Крыницкая:
Получается, как только заканчивается пособие, можно сразу оформить пенсию?
Алена Цуканова:
Почему, еще времени хватает, можно и поработать.
Алена Родовская:
Семьи оплачивают лишь половину стоимости питания, в школах всегда бесплатно. Теперь в два раза меньше нужно будет платить за школьные учебники. Пожалуйста, езжайте в санаторий, путевки в лагеря – это тоже очень важно, потому что это все деньги.
Читайте также:
Воспитывать одного ребёнка сложнее? Рассказала мама пятерых детей
«Я не кричу вам: не рожайте. Вы не должны кричать мне: рожай». Девушка чайлдфри объяснила своё отношение к детям
«Фраза "я тебя воспитывала как могла" не правильная». Каким должен быть родитель? Мнение