Поступление без экзаменов. Кто может претендовать и на какие специальности?

В Беларуси совсем скоро стартует вступительная кампания. В 2021 году, как и в предыдущие, некоторым абитуриентам-счастливчикам представится возможность поступить в вуз без экзаменов.

Мария Баранова, студентка филологического факультета БГУ:

Я учусь на втором курсе филологического факультета БГУ на специальности «русская филология». Поступила я туда по золотой медали, то есть без внутренних экзаменов. Золотая медаль дает такое преимущество именно для студентов русской филологии и белорусской. Многие мои одногруппники также поступали по золотой медали и можно было поступить по диплому за олимпиады. Мы очень рады, что у нас есть такое преимущество, что у нас есть золотая медаль и что нам не пришлось сдавать внутренние экзамены.

Ремма Герловская, консультант управления высшего образования Министерства образования Республики Беларусь:

У нас система льгот для поступления в учреждения высшего образования очень широка и разнообразна. Для отличников, для лиц, которые получили аттестаты с золотой либо серебряной медалью, у нас есть различные льготы. В том числе и поступление без вступительных испытаний на отдельные специальности, на востребованные экономикой специальности либо педагогические специальности при наличии рекомендации педагогического совета.

Если за плечами абитуриента победа в республиканской или международной олимпиаде, он также может упростить себе процесс поступления в вуз. Так, в перечень международных олимпиад вошли 55-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии и 62-я Международная математическая олимпиада, организаторами которых выступили Россия и другие страны. Те, кто отслужил в армии, также могут воспользоваться преференциями при поступлении.

Ремма Герловская:

Лица, которые отслужили срочную военную службу, имеют рекомендации воинской части, имеют право поступать вне конкурса, то есть это все равно с использованием сертификатов централизованного тестирования, но вне конкурса на отдельные специальности, наиболее востребованные экономикой.