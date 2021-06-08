Детей рожают только для квартиры? Мнения белорусов из соцсетей

Алена Родовская, СТВ:

Люди вступают в долевое строительство и строят столько квадратных метров, сколько могут себе позволить. А если они могут себе позволить родить потом еще одного ребенка, мы можем только приветствовать, потому что Президент нашей страны всегда говорил, что очень важно окружать каждую семью. И это значит, что во главе стоит человек.

Елена Кругликова, СТВ:

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