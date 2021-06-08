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Детей рожают только для квартиры? Мнения белорусов из соцсетей

08 июня 2021 12:59
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«На море выезжали до пандемии раз в год». Многодетная белоруска рассказала о поддержке государства

Детей рожают только для квартиры? Мнения белорусов из соцсетей-1

Алена Родовская, СТВ:
Люди вступают в долевое строительство и строят столько квадратных метров, сколько могут себе позволить. А если они могут себе позволить родить потом еще одного ребенка, мы можем только приветствовать, потому что Президент нашей страны всегда говорил, что очень важно окружать каждую семью. И это значит, что во главе стоит человек.

Елена Кругликова, СТВ:
На эту тему мы сделали опрос в соцсетях.

Детей рожают только для квартиры? Мнения белорусов из соцсетей-4

Детей рожают только для квартиры? Мнения белорусов из соцсетей-6

Детей рожают только для квартиры? Мнения белорусов из соцсетей-8

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# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Алена Родовская # Елена Кругликова # Фотофакт

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