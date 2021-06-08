Детей рожают только для квартиры? Мнения белорусов из соцсетей

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.
«На море выезжали до пандемии раз в год». Многодетная белоруска рассказала о поддержке государства
Алена Родовская, СТВ:
Люди вступают в долевое строительство и строят столько квадратных метров, сколько могут себе позволить. А если они могут себе позволить родить потом еще одного ребенка, мы можем только приветствовать, потому что Президент нашей страны всегда говорил, что очень важно окружать каждую семью. И это значит, что во главе стоит человек.
Елена Кругликова, СТВ:
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