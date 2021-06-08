«Нас потребитель любит, знает». Какие компании стали лучшими в области качества?

Новости Беларуси. Основа устойчивости национальной экономики – выпуск инновационной и востребованной продукции. 8 июня в Минске вручены премии правительства в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стать лидерами могут только те компании, которые выстраивают тактику и стратегию развития. Сегодня среди них 13 лауреатов. Это предприятия, которые производят непродовольственную, сельскохозяйственную и техническую продукцию, а также оказывают услуги. За время существования конкурса в области качества его лауреатами стали свыше 240 организаций. Сегодня быть лучшим для одних – это сохранение традиций (знак качества подтвердили 22 структуры), для других – долгожданная награда, за которой стоит разработка новых методов производства, современный менеджмент и внедрение инновационных систем.

Вадим Шолоник, генеральный директор унитарного предприятия «МИНГАЗ»:

2020 год, несмотря на коронавирусную инфекцию, считаю, прошел достаточно успешно. Мы освоили новые виды работ, в частности подключение газового оборудования, также получили премию в области качества «Услуги населению». Коллектив, работники были нацелены на данный результат, и именно они проявили инициативу, чтобы выступить в данной номинации.

Олег Логвинов, заместитель генерального директора агрокомбината «Дзержинский»:

Премия качества – конечно, очень-очень престижная премия. Нас потребитель любит, знает. А все это благодаря тому, что на предприятии внедрены системы качества, работают стандарты ISO. И, соответственно, руководство нашего предприятия очень сильно нацелено на развитие.