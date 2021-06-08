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«Нас потребитель любит, знает». Какие компании стали лучшими в области качества?

08 июня 2021 12:48
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Новости Беларуси. Основа устойчивости национальной экономики – выпуск инновационной и востребованной продукции. 8 июня в Минске вручены премии правительства в области качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нас потребитель любит, знает». Какие компании стали лучшими в области качества?-1

Стать лидерами могут только те компании, которые выстраивают тактику и стратегию развития. Сегодня среди них 13 лауреатов. Это предприятия, которые производят непродовольственную, сельскохозяйственную и техническую продукцию, а также оказывают услуги. За время существования конкурса в области качества его лауреатами стали свыше 240 организаций. Сегодня быть лучшим для одних – это сохранение традиций (знак качества подтвердили 22 структуры), для других – долгожданная награда, за которой стоит разработка новых методов производства, современный менеджмент и внедрение инновационных систем.

«Нас потребитель любит, знает». Какие компании стали лучшими в области качества?-4

Вадим Шолоник, генеральный директор унитарного предприятия «МИНГАЗ»:
2020 год, несмотря на коронавирусную инфекцию, считаю, прошел достаточно успешно. Мы освоили новые виды работ, в частности подключение газового оборудования, также получили премию в области качества «Услуги населению». Коллектив, работники были нацелены на данный результат, и именно они проявили инициативу, чтобы выступить в данной номинации.

«Нас потребитель любит, знает». Какие компании стали лучшими в области качества?-7

Олег Логвинов, заместитель генерального директора агрокомбината «Дзержинский»:
Премия качества конечно, очень-очень престижная премия. Нас потребитель любит, знает. А все это благодаря тому, что на предприятии внедрены системы качества, работают стандарты ISO. И, соответственно, руководство нашего предприятия очень сильно нацелено на развитие.

«Нас потребитель любит, знает». Какие компании стали лучшими в области качества?-10

Среди лучших – Брестская областная клиническая больница, завод «БЕЛДЖИ», Витебское вагонное депо. В номинации «Лидер качества» победу одержали агрокомбинат «Дзержинский», Кобринский маслодельно-сыродельный завод и Витебская бройлерная птицефабрика. Выбран также лучший менеджер по качеству и научно-исследовательская работа среди студентов в области контроля качества. Следующий конкурс пройдет с внедрением пилотных стандартов оценки качества. Новые подходы станут стимулом и мотивацией развития для предприятий Беларуси.

# Госнаграды # общество # Вадим Шолоник # Олег Логвинов # Фотофакт

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