«Фраза "я тебя воспитывала как могла" не правильная». Каким должен быть родитель? Мнение

Алена Цуканова, многодетная мама:

Вы знаете, я слушаю, и со стороны кажется тема такая: зачем мне покупать новое платье, если оно завтра станет старым? То есть зачем рожать ребенка, если можно потом? А вы подумали, каково будет этому ребенку, когда мама уделит ему минимум времени в силу возраста? Вероника Карсакова, менеджер:

А почему мы всегда думаем о ребенке? Кто-нибудь думает о его родителях? Алена Цуканова:

Когда вас родили родители, о вас не надо было заботиться и думать? Вероника Карсакова:

Я считаю так, что если бы в принципе перед планированием семьи людей приводили в кабинет психолога, где у них спрашивали, какие у них были травмы в детстве, как с ними обращались родители, как их воспитывали, какие у них взгляды и устои, то я уверена, что рождаемость у нас была бы намного меньше, потому что таким людям не разрешали бы рожать. Потому что прежде чем рожать ребенка, нужно воспитать себя как ребенка. Многие люди просто, на самом деле, давайте честно, откровенно говорить, не многие люди готовы быть родителями.

Алена Родовская:

Никто не знает, каким ты будешь родителем, когда у тебя рождается ребенок. Ты никогда в жизни не сможешь сказать, что я самая идеальная мама. Ты можешь сказать потом ребенку только одну-единственную фразу: я воспитывала тебя как могла. Вероника Карсакова:

И это очень плохо. Алена Родовская:

И от того, как будет складываться у тебя твоя жизнь, как ты будешь думать о работе либо ты посвятишь свою жизнь семье, ты и будешь потом транслировать своим детям. Елена Кругликова, СТВ:

Мне очень нравится вероникина позиция. Она с хваткой, с силой точно понимает, чего она хочет от жизни. И я вот сейчас не хочу быть мамой, я может быть, хочу, на самом деле, стать, реализоваться, добиться чего-то и потом. Алена Родовская:

Хорошее желание, на самом деле.

Елена Кругликова:

Сначала для себя! Алена Родовская:

Пожалуйста, рожай в любом возрасте, котором ты хочешь. Главное, чтобы тебе было хорошо. Главное, чтобы ты несла ответственность за то, что ты делаешь – ты же не игрушку себе покупаешь. Вероника Карсакова:

Согласитесь, да, когда мы смотрим всякие передачи, очень много людей теряют эту ответственность и это ужасно. И фраза «я тебя воспитывала как могла» не правильная. К сожалению для прошлого поколения, я говорю про наших родителей и, возможно, про ваших родителей. Если мы просто говорим про те поколения, у них было, что у них вот это воспитание передавалось из поколения в поколение. Как мне моя мама объяснила, я объяснила тебе, твоя бабушка и так далее. Сейчас обстоит другая совершенно ситуация. Сейчас у нас есть интернет. У нас есть книг уйма, где описывается, что лучше объяснять ребенку, как стоит это объяснять. Если раньше люди растили детей с той точки зрения, что главное, чтоб он выжил, чтобы он физически был защищен – все будет хорошо. Сейчас большое внимание уделяется его психическому, психологическому состоянию. К сожалению, когда мы просто говорим такие фразы, что я воспитала тебя как могла, это травмированное поколение. Воспитывать одного ребёнка сложнее? Рассказала мама пятерых детей Алена Родовская:

А что говорила тебе твоя мама?