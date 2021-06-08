Воспитывать одного ребёнка сложнее? Рассказала мама пятерых детей

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения. Алена Родовская, СТВ:

Гораздо сложнее воспитывать именно одного ребенка себе, чем, например, когда у тебя их же трое, четверо, потому что уже есть какой-то порядок и организация. Вот у вас как было?

Алена Цуканова, многодетная мама:

Вы знаете, было такое, что с одним ребенком намного сложнее. Это, наверное, еще связано с опытом. Когда у тебя есть уже опыт, когда ты знаешь – тебе намного проще уже второго и третьего. А последующие уже, как говорят, сами растут. Потому что идет уже поддержка не только от мужа, но и от старших детей. Интересно, что только с третьим ребенком пришло полноценное вот это счастье, вот эта вот семья именно с тремя детьми. Потому что двое детей – ты вся в заботах каких-то. А третий – ты уже начинаешь немножко по-другому смотреть даже на самого ребенка. Тебе интересно все, каждое это… если первые два – ой, быстрей бы ты вырос, быстрей бы ты пошел, быстрее бы то и то. То с третьим ты, наоборот, пытаешься насладиться каждым днем этого младенчества, как он говорит, как он развивается. Алена Родовская:

Какая разница у вас между детьми? Алена Цуканова:

Старшему 14 лет, самой младшей – год и 9 месяцев.

Алена Родовская:

А как часто рожали? Алена Цуканова:

Получается, в 25 лет я уже была многодетная мама. У меня было трое. Алена Родовская:

А первый у вас в каком возрасте? Алена Цуканова:

Первого в 20. И они были втроем, получается, погодки. И они, так скажем, одного возраста и было просто с ними. А сейчас, конечно, когда каждый разный возраст и у каждого свое хобби уже, свои школы, свои кружки, секции, интересы, то уже немножко сложнее. Дети занимаются в школе, в музыкальной школе, плюс – они у меня спортсмены (старшие). И у них просто нет на какие-то такие большие…

Алеся Лакина, СТВ:

Как вы отвозите, как вы успеваете отвозить всех? Алена Цуканова:

Отчасти благодаря мужу – у него сменный график работы и, так скажем, многие аспекты совмещаются. Папа занимается футболом как хобби, и тренировка у всех в это время. Алена Родовская:

У папы еще время на хобби есть? Алена Цуканова:

Три раза в неделю папа, три раза в неделю уже дети довезены.