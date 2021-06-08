«Я не кричу вам: не рожайте. Вы не должны кричать мне: рожай». Девушка чайлдфри объяснила своё отношение к детям

Вероника Карсакова, менеджер: Возможно, я не могу этого отрицать. Я просто хочу сразу, так сказать, расставить точки над i, чтобы на меня не накинулись как на детоненавистника. На самом деле чайлдфри есть разных типов. Например, есть реджекторы, по-другому их еще называют чайлд-хейт. Это люди, которые не переносят детей. То есть они ненавидят вообще все, связанное с деторождением, беременностью, вскармливанием грудью и так далее. Все, они это не приемлют.

Вероника Карсакова:

Есть второй тип – это аффексьонадо. Это непосредственно то, кем являюсь я. Это люди, которые любят детей. То есть, я, например, обожаю свою племянницу, люблю своих двоюродных братьев, но я рада, что могу с ними провести время и потом их отдать обратно родителям.

Алена Родовская:

Хочешь, расскажу тебе историю. Послушай. Такие истории знаешь, чем заканчиваются? Когда рождается собственный ребенок, они становятся самыми сумасшедшими мамашками, которых я видела в своей жизни. Вот они вот так любят детей на расстоянии, а потом у них природное чутье щелкает – и все, там ребенок окутан полностью вниманием.

Вероника Карсакова:

Я хочу сказать, что это, возможно, было раньше.

Алеся Лакина, СТВ:

А как же гормоны? Женщин должна на уровне подсознания стремиться продолжить свой род.

Вероника Карсакова:

Нет, ученые выяснили, что, в принципе как такового материнского инстинкта не существует, есть рефлексы. Рефлексы – когда я употребляю такое слово – я имею в виду, что женщина, когда подносит ребенка к груди первые 36 часов, у нее гормоны появляются и так далее – это рефлексы. Как такового материнского инстинкта не существует, об этом есть опыты и все остальное. Если мы говорим о желании продолжения рода, как бы нет. Давайте возьмем так, что женщины тоже умеют испытывать удовольствие от сексуальных отношений, не обязательно это должно заканчиваться беременностью, правильно? Есть всякие методы контрацепции, да. Сейчас их просто уйма. Если люди, например, не хотят рожать, они могут не рожать. И, кстати, если брать то же опять же какую-то статистику, сейчас такая тенденция появилась, что большинство пар разводятся, потому что один из партнеров не хочет иметь детей. По крайней мере, в ближайшее время. То есть муж говорит давай, роди, а жена говорит: нет, я пока не могу. И не потому что она строит карьеру, а человек, например, еще хочет пожить для себя. Мы прекрасно понимаем, что когда женщина рожает, она в два раза больше уделяет времени ребенку, даже если муж помогает.

Алеся Лакина:

Еще пожить для себя или в принципе не иметь детей?