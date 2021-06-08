«Я не кричу вам: не рожайте. Вы не должны кричать мне: рожай». Девушка чайлдфри объяснила своё отношение к детям

Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.
Воспитывать одного ребёнка сложнее? Рассказала мама пятерых детей
Новости Беларуси. «Точки над i» – новый» специальный проект на СТВ. Исключительно женский. Острые темы, интригующие истории, неожиданные подробности и нестандартные пути решения.
Воспитывать одного ребёнка сложнее? Рассказала мама пятерых детей
Алена Родовская, СТВ:
Ну что, рожать будете когда-нибудь?
Вероника Карсакова, менеджер:
Возможно, я не могу этого отрицать. Я просто хочу сразу, так сказать, расставить точки над i, чтобы на меня не накинулись как на детоненавистника. На самом деле чайлдфри есть разных типов. Например, есть реджекторы, по-другому их еще называют чайлд-хейт. Это люди, которые не переносят детей. То есть они ненавидят вообще все, связанное с деторождением, беременностью, вскармливанием грудью и так далее. Все, они это не приемлют.
Алена Родовская:
Ты знаешь таких в своем окружении?
Вероника Карсакова:
В моем окружении да, есть такие люди.
Алена Родовская:
Сколько им лет?
Вероника Карсакова:
Пара. Девушке – 26, парню – 30.
Алена Родовская:
Поумнеют, дальше.
Вероника Карсакова:
Есть второй тип – это аффексьонадо. Это непосредственно то, кем являюсь я. Это люди, которые любят детей. То есть, я, например, обожаю свою племянницу, люблю своих двоюродных братьев, но я рада, что могу с ними провести время и потом их отдать обратно родителям.
Алена Родовская:
Хочешь, расскажу тебе историю. Послушай. Такие истории знаешь, чем заканчиваются? Когда рождается собственный ребенок, они становятся самыми сумасшедшими мамашками, которых я видела в своей жизни. Вот они вот так любят детей на расстоянии, а потом у них природное чутье щелкает – и все, там ребенок окутан полностью вниманием.
Вероника Карсакова:
Я хочу сказать, что это, возможно, было раньше.
Алеся Лакина, СТВ:
А как же гормоны? Женщин должна на уровне подсознания стремиться продолжить свой род.
Вероника Карсакова:
Нет, ученые выяснили, что, в принципе как такового материнского инстинкта не существует, есть рефлексы. Рефлексы – когда я употребляю такое слово – я имею в виду, что женщина, когда подносит ребенка к груди первые 36 часов, у нее гормоны появляются и так далее – это рефлексы. Как такового материнского инстинкта не существует, об этом есть опыты и все остальное. Если мы говорим о желании продолжения рода, как бы нет. Давайте возьмем так, что женщины тоже умеют испытывать удовольствие от сексуальных отношений, не обязательно это должно заканчиваться беременностью, правильно? Есть всякие методы контрацепции, да. Сейчас их просто уйма. Если люди, например, не хотят рожать, они могут не рожать. И, кстати, если брать то же опять же какую-то статистику, сейчас такая тенденция появилась, что большинство пар разводятся, потому что один из партнеров не хочет иметь детей. По крайней мере, в ближайшее время. То есть муж говорит давай, роди, а жена говорит: нет, я пока не могу. И не потому что она строит карьеру, а человек, например, еще хочет пожить для себя. Мы прекрасно понимаем, что когда женщина рожает, она в два раза больше уделяет времени ребенку, даже если муж помогает.
Алеся Лакина:
Еще пожить для себя или в принципе не иметь детей?
Вероника Карсакова:
Существует такой тип чайлдфри – отказники или отсрочники. Это два разных типа. Отказники – это, который «я еще не определился, нет, наверное, не хочу. Буду пока использовать контрацепцию, но потом посмотрим». А есть еще отсрочники, при чем отсрочники даже не могут знать, что они чайлдфри. То есть это большинство людей, которые «у меня карьера, я до 30 не буду, что-то не сейчас, в 40 лет. О, 50 – ну и нормально, я заработал себе на стакан воды, мне робот какой-нибудь принесет». Сейчас есть уникальные технологии, которые в нашей стране точно также развиваются – это программа отложенного материнства. Я, например, допускаю такую возможность, что на данный момент я не хочу рожать. Но я бы с удовольствием воспользовалась этой программой.
Алеся Лакина:
Если вы в таком возрасте преклонном захотите ребенка и представьте ситуацию: вы приводите своего ребенка в школу, и ему говорят: о, у тебя бабушка такая ничего. Вам удобно будет в этот момент или нет? Ребенок будет смотреть на молодых красивых мам, а у него как бы пришла мама – принимают за бабушку.
Вероника Карсакова:
Я вообще считаю, что я в принципе в 50-60 своих лет буду тоже очень красивой мамочкой, это, во-первых. Потому что все-таки медицина не стоит на месте, косметологические услуги не стоят на месте и все-таки, если людей что-то смущает – это их проблемы. Я не кричу вам: не рожайте. Вы не должны кричать мне: рожай. Потому что это максимально не этично.
Алена Родовская:
Заводишься, когда эти темы обсуждаешь? Давай просто расскажем, чего ты хочешь, как ты планируешь? Выключим эмоции, как ты планируешь жить, сколько тебе лет?
Вероника Карсакова:
На данный момент 23.
Алена Родовская:
Еще молоденькая. Если ты встретишь того человека, с кем ты захочешь просыпаться каждое утро, строить свою семью.
Вероника Карсакова:
А с чего вы взяли, что я, например, его уже не встретила.
Алена Родовская:
Прекрасно, замечательно. А вы совпадаете в интересах планирования детей или нет? Он хочет ребенка или нет?
Вероника Карсакова:
Мой партнер на данный момент больше откладывает, он такой: нет, нет, не сейчас.
Алена Родовская:
Тебя это утраивает?
Вероника Карсакова:
Да, вполне. Мы обсуждали этот момент. И меня, и его это все устраивает.