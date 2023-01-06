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«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные

06 января 2023 18:30
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства. Первым делом Президент Беларуси заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений. Главе государства доложили, что совместные учения уже провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные-1

На Обуз-Лесновском полигоне как раз расположилась часть российского контингента нашей совместной группировки. Александр Лукашенко счел необходимым лично проинспектировать взаимодействие и оценить, в каких условиях живут и работают союзники. Но начал не с расположения или техники. Красноречивый нюанс, демонстрирующий исключительный настрой даже в отношении оппонентов.

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта территория вся военная?

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Так точно. Целый полигон.
– Ну я вижу, бардак полный. Там половина леса лежит логом. Тебе тоже надо за ними присматривать. Если перепилить это все, распилить, то можно всю Европу обогреть дровами.

Главе государства подробно доложили о мероприятиях, которые за последние несколько месяцев были проведены.

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные-7

Командир соединения оперативной группы России в Беларуси:
Хотелось бы от соединения поблагодарить вас лично за оказываемую помощь в развертывании, оказании помощи в обеспечении, в части, касающейся мероприятий, проводимых по доподготовке личного состава. Соединение в составе совместной группировки к выполнению задач по предназначению готово.

Александр Лукашенко:
Общее дело делаем, что благодарить.

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные-10

Но больше, чем с командирами, Президент хотел пообщаться с рядовыми российскими военными. У многих из них есть боевой опыт. Наш союзник участвовал в конфликтах в своей суверенной истории, и сделанные из них выводы в равной степени важно учесть и белорусам. Из любых конфликтов надо извлекать уроки – Александр Лукашенко об этом неоднократно говорил. Повторил и сегодня.

«Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими.

Александр Лукашенко общался с военными тет-а-тет. Не та тема, чтобы говорить публично о недостатках, да и о достоинствах, впрочем. И все же свои впечатления от работы в таком режиме и в рамках единой группировки российские военные чуть позже журналистам раскрыли.

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные-13

Командир соединения оперативной группы России в Беларуси:
Мы занимались совместно, на одних учебных местах. Совместные тренировки всегда сплачивают коллектив. Познакомились в том числе с белорусскими товарищами, с офицерами. Очень приятно было общаться, потому что мы друг друга понимаем. И передать опыт просто необходимо. И что-то получить в рамках опыта белорусских товарищей тоже нам будет полезно.

Как Главнокомандующий и, в принципе, человек военный, Александр Лукашенко не упустил возможность посмотреть созданные для военных условия. Погода в Беларуси как раз стала снова зимней, не очень большой минус за счет влажности довольно сильно ощущается, поэтому вопрос с отоплением один из самых актуальных.

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные-16

Александр Лукашенко:
Сколько здесь человек живет?
– Здесь на 30 человек, на взвод.
Тепло?
– Тепло, да. Под палаткой еще поднамет теплый.
– А это?
– Это зимняя обувь.
– Зимняя.
– Да, для холодного климата.
– Нормально.
– И подошва хорошая, и непромокаемые.
– Это у нас спор был с россиянами, когда поставляли. А вы нам, говорит, дайте отдельно это, отдельно это. Зачем? Мы же вам на заводе все это сделали, на фабрике. Нет, говорит, вы прошиваете, а мы клеим. Так это же хорошо, когда прошиваете! Так ты объясни им. Поэтому был спор еще такой.

«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные-19

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