«Общее дело делаем». Лукашенко поговорил с союзной армией тет-а-тет – вот что рассказали военные

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства. Первым делом Президент Беларуси заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений. Главе государства доложили, что совместные учения уже провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.

На Обуз-Лесновском полигоне как раз расположилась часть российского контингента нашей совместной группировки. Александр Лукашенко счел необходимым лично проинспектировать взаимодействие и оценить, в каких условиях живут и работают союзники. Но начал не с расположения или техники. Красноречивый нюанс, демонстрирующий исключительный настрой даже в отношении оппонентов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Эта территория вся военная? Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:

Так точно. Целый полигон.

– Ну я вижу, бардак полный. Там половина леса лежит логом. Тебе тоже надо за ними присматривать. Если перепилить это все, распилить, то можно всю Европу обогреть дровами. Главе государства подробно доложили о мероприятиях, которые за последние несколько месяцев были проведены.

Командир соединения оперативной группы России в Беларуси:

Хотелось бы от соединения поблагодарить вас лично за оказываемую помощь в развертывании, оказании помощи в обеспечении, в части, касающейся мероприятий, проводимых по доподготовке личного состава. Соединение в составе совместной группировки к выполнению задач по предназначению готово. Александр Лукашенко:

Общее дело делаем, что благодарить.

Но больше, чем с командирами, Президент хотел пообщаться с рядовыми российскими военными. У многих из них есть боевой опыт. Наш союзник участвовал в конфликтах в своей суверенной истории, и сделанные из них выводы в равной степени важно учесть и белорусам. Из любых конфликтов надо извлекать уроки – Александр Лукашенко об этом неоднократно говорил. Повторил и сегодня. «Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими. Александр Лукашенко общался с военными тет-а-тет. Не та тема, чтобы говорить публично о недостатках, да и о достоинствах, впрочем. И все же свои впечатления от работы в таком режиме и в рамках единой группировки российские военные чуть позже журналистам раскрыли.

Командир соединения оперативной группы России в Беларуси:

Мы занимались совместно, на одних учебных местах. Совместные тренировки всегда сплачивают коллектив. Познакомились в том числе с белорусскими товарищами, с офицерами. Очень приятно было общаться, потому что мы друг друга понимаем. И передать опыт просто необходимо. И что-то получить в рамках опыта белорусских товарищей тоже нам будет полезно. Как Главнокомандующий и, в принципе, человек военный, Александр Лукашенко не упустил возможность посмотреть созданные для военных условия. Погода в Беларуси как раз стала снова зимней, не очень большой минус за счет влажности довольно сильно ощущается, поэтому вопрос с отоплением один из самых актуальных.