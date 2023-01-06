Лукашенко: «В бою это жизнь человека». Президент оценил новую аптечку для союзных войск

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства. Первым делом Президент Беларуси заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений. Главе государства доложили, что совместные учения уже провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО.

И те, кто ежедневно пользуется обмундированием и сопутствующими техническими средствами, знают, как важны их функциональность и надежность. В бою недочеты могут стоить жизни. Особенно когда речь идет о том, что призвано их спасать – медицинские аптечки. Все должно быть учтено до мелочей. При прошлом посещении Обуз-Лесновского полигона Президент Беларуси поручил усовершенствовать те, что есть у нас, с учетом мирового опыта, как положительного, так и отрицательного.

Лукашенко: индивидуальная аптечка должна быть не хуже натовской. Делайте как лучше. Подробнее здесь.

Два месяца спустя обновленные аптечки есть у белорусской армии, и, разумеется, часть мы передали союзникам.