«Открывается граница между этим и тем светом». Как погадать на Рождество?
7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – Спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:
Мне кажется, что гадание для женщин – это такой метод развлечения. Я не думаю, что женщины гадают, думая, что прямо сейчас они узнают свою судьбу, когда выйдут замуж. Гадания, суеверия, приметы – это все идет от язычества, наших предков? Я так понимаю, что это такая давняя традиция.
Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:
Это давняя традиция, вы правы. Вообще, хотела сказать, что сейчас для молодежи большое разнообразие досуга. Раньше в деревнях люди много работали. Для них какой-то праздник было такое время, когда можно повеселиться.
Юлия Самусенко:
Была такая традиция: женщина выходила на улицу, хватала первого мужчину, спрашивала у него имя – значит, это будет имя ее суженого.
Алена Павлова:
Сейчас тоже так делают. Кстати, хочется сказать, что это гадание трансформировалось в современность. То есть можно, например, набрать любой номер телефона и спросить имя первого попавшегося мужчины.
Юлия Самусенко:
Все по современным реалиям.
Алена Павлова:
Да.
Юлия Самусенко:
Откуда все-таки у нас эти гадания?
Алена Павлова:
Вообще, издавна. Считалось, что во время коляд открывается граница между этим и тем светом, можно заглянуть. Правильно говорят, что церковь против. Но раньше молодежь действительно больше относилась к этому как развлечению – может быть, можно что-то узнать. Были старинные гадания. Например, девочки собирались в доме, пекли блины, выходили во двор и кидали каждая свой блин. К которому первому подбегала собака – считалось, та первой выйдет замуж.
Юлия Самусенко:
Мне кажется довольно-таки безобидным.
Алена Павлова:
Да, простые и милые гадания. Например, солому клали под скатерть и доставали потом соломинки. У кого длиннее, та позже выйдет, а у кого короче, та раньше. То есть они были разнообразные и не такие уж и страшные.
Виталий Малишевский, настоятель храма святой великомученицы Анастасии Узорешительницы:
Церковь предупреждает, что это желание релакса, поиграться может перерасти в жизненную трагедию, если к этому отнестись серьезно. Но те, кто начинают гадать, об этом особо не задумываются.
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