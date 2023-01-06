«Открывается граница между этим и тем светом». Как погадать на Рождество?

7 января православные христиане отмечают один из важных праздников – Рождество Христово. В этот день в человеке воплотился сам Бог – Спаситель мира. В его честь тысячи православных верующих отправляются в храмы. О том, какой смысл кроется в празднике Рождества, как правильно провести сочельник и что значит поститься до первой звезды, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Юлия Самусенко, ведущая ток-шоу:

Мне кажется, что гадание для женщин – это такой метод развлечения. Я не думаю, что женщины гадают, думая, что прямо сейчас они узнают свою судьбу, когда выйдут замуж. Гадания, суеверия, приметы – это все идет от язычества, наших предков? Я так понимаю, что это такая давняя традиция.

Алена Павлова, научный сотрудник отдела фольклористики и культуры славянских народов НАН Беларуси:

Это давняя традиция, вы правы. Вообще, хотела сказать, что сейчас для молодежи большое разнообразие досуга. Раньше в деревнях люди много работали. Для них какой-то праздник было такое время, когда можно повеселиться. Юлия Самусенко:

Была такая традиция: женщина выходила на улицу, хватала первого мужчину, спрашивала у него имя – значит, это будет имя ее суженого. Алена Павлова:

Сейчас тоже так делают. Кстати, хочется сказать, что это гадание трансформировалось в современность. То есть можно, например, набрать любой номер телефона и спросить имя первого попавшегося мужчины. Юлия Самусенко:

Все по современным реалиям. Алена Павлова:

Да.

Юлия Самусенко:

Откуда все-таки у нас эти гадания? Алена Павлова:

Вообще, издавна. Считалось, что во время коляд открывается граница между этим и тем светом, можно заглянуть. Правильно говорят, что церковь против. Но раньше молодежь действительно больше относилась к этому как развлечению – может быть, можно что-то узнать. Были старинные гадания. Например, девочки собирались в доме, пекли блины, выходили во двор и кидали каждая свой блин. К которому первому подбегала собака – считалось, та первой выйдет замуж. Юлия Самусенко:

Мне кажется довольно-таки безобидным. Алена Павлова:

Да, простые и милые гадания. Например, солому клали под скатерть и доставали потом соломинки. У кого длиннее, та позже выйдет, а у кого короче, та раньше. То есть они были разнообразные и не такие уж и страшные.