Вольфович: Президент страны лично контролирует вопросы боевой готовности Вооружённых Сил РБ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства. Первым делом Президент Беларуси заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений. Главе государства доложили, что совместные учения уже провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. Безусловно, такой опыт важен для союзнических сил. Особенно сейчас, когда фраза «на защите Отечества» не просто слова. По сути, региональная группировка – один из элементов стратегического сдерживания, который должен остудить горячие головы на Западе. Ведь проводимая политика в отношении нас, судя по поступкам, явно немиролюбивая. Стоит сказать, что взаимодействие союзных сил Президент держит на постоянном контроле. И приехать сегодня, 6 января, на полигон было личной инициативой главы государства. Тему продолжит наш политобозреватель Алена Сырова.

Алена Сырова, политический обозреватель:

О белорусско-российской региональной совместной группировке войск основательно заговорили пару лет назад, когда в нашей стране была попытка совершить госпереворот, а ситуация у границ Беларуси, читай Союзного государства, стала накаляться. На самом деле намного раньше два главнокомандующих приняли решение подготовить общую силу на случай, если кто-то решится на удар. В октябре региональная группировка начала свое развертывание. С тех пор на постоянной основе белорусские и российские подразделения вместе тренируются, оттачивая те или иные элементы, обмениваются опытом и техникой.

Андрей Жук, заместитель министра обороны Беларуси:

В первую очередь это, конечно, тактическая обученность, огневая выучка, умение оказать первую медицинскую помощь, так называемая тактическая медицина. И, конечно, делался упор на инженерную подготовку. В дальнейшем, после того как мы убедились, что наши военнослужащие готовы к дальнейшей подготовке, приступили к слаживанию. Слаживание проводилось экипажей расчетов, взводов рот. Особенность подготовки была в том, что на каждом этапе мы проводили достаточно много различных комплексных занятий, боевых стрельб, тактических учений. И на сегодня можно констатировать, что региональная группировка войск к защите Союзного государства готова. Надо понимать, что группировку оснащают исключительно под запрос наших оппонентов. Чем больше усиливаются они, тем мощнее готовимся отвечать мы. Все очень просто и предсказуемо. Потому не стоит удивляться периодически появляющимся новостям (как сегодня, например) о прибытии новых эшелонов техники. Все закономерно.