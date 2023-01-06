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Пожертвования нуждающимся и традиционный конкурс. Как готовились к Рождеству в храме Воскресения Христова?

06 января 2023 18:20
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Новости Беларуси. В центральном регионе готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество. В последний день 40-дневного поста православные верующие отмечают сочельник. В храмах идут последние приготовления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их украсили живыми елями и рождественскими вертепами. Подготовлено и немало тематических акций. Например, в Клецком районе проходит конкурс на лучшую рождественскую фотографию и рисунок.

Материал Влады Родовской.

Пожертвования нуждающимся и традиционный конкурс. Как готовились к Рождеству в храме Воскресения Христова?-1

Церковь Воскресения Христова – место притяжения клецких православных. Находится в самом центре города. Здание XVII века построено в стиле барокко. За свои вехи существование здесь был костел при монастыре доминиканцев, размещался спортзал профтехучилища, далее производственный корпус филиала приборостроительного завода.

Пожертвования нуждающимся и традиционный конкурс. Как готовились к Рождеству в храме Воскресения Христова?-4

Иерей Геннадий Белоус, благочинный Клецкой округи, настоятель храма Воскресения Христова:
Этот храм позднее был передан православным при участии Софии Сапеги, которая была женой Радзивиллов тогдашних, которые этой землей владели. В нем был сделан ремонт, и с того времени он является православным храмом.

Подробности в видеоматериале.

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# Рождество # общество # Влада Родовская # Геннадий Белоус # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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