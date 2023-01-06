Пожертвования нуждающимся и традиционный конкурс. Как готовились к Рождеству в храме Воскресения Христова?

Новости Беларуси. В центральном регионе готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество. В последний день 40-дневного поста православные верующие отмечают сочельник. В храмах идут последние приготовления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их украсили живыми елями и рождественскими вертепами. Подготовлено и немало тематических акций. Например, в Клецком районе проходит конкурс на лучшую рождественскую фотографию и рисунок. Материал Влады Родовской.

Церковь Воскресения Христова – место притяжения клецких православных. Находится в самом центре города. Здание XVII века построено в стиле барокко. За свои вехи существование здесь был костел при монастыре доминиканцев, размещался спортзал профтехучилища, далее производственный корпус филиала приборостроительного завода.