Пожертвования нуждающимся и традиционный конкурс. Как готовились к Рождеству в храме Воскресения Христова?
Новости Беларуси. В центральном регионе готовятся встретить один из главных христианских праздников – Рождество. В последний день 40-дневного поста православные верующие отмечают сочельник. В храмах идут последние приготовления, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Их украсили живыми елями и рождественскими вертепами. Подготовлено и немало тематических акций. Например, в Клецком районе проходит конкурс на лучшую рождественскую фотографию и рисунок.
Материал Влады Родовской.
Церковь Воскресения Христова – место притяжения клецких православных. Находится в самом центре города. Здание XVII века построено в стиле барокко. За свои вехи существование здесь был костел при монастыре доминиканцев, размещался спортзал профтехучилища, далее производственный корпус филиала приборостроительного завода.
Иерей Геннадий Белоус, благочинный Клецкой округи, настоятель храма Воскресения Христова:
Этот храм позднее был передан православным при участии Софии Сапеги, которая была женой Радзивиллов тогдашних, которые этой землей владели. В нем был сделан ремонт, и с того времени он является православным храмом.
Подробности в видеоматериале.
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