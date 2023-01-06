«Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими

Первым делом Президент Беларуси заслушал доклад о завершении боевого слаживания частей и соединений. Главе государства доложили, что совместные учения уже провели мотострелковые и танковые подразделения, специальные войска, в том числе подразделения ПВО. После Александр Лукашенко ознакомился с расположением воинских частей и подразделений Вооруженный сил России, их бытом, ко всему также пообщался с солдатами и офицерами российской части региональной группировки. Понятное дело, разговор закрытого формата. Потому журналистов после вводной части попросили покинуть палатку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать. Для меня это очень важно, и не только для меня, для Беларуси этот тяжелый опыт очень важен. Поэтому это первое, что вы мне можете рассказать. Я очень внимательно буду слушать и использовать это при подготовке наших Вооруженных сил Беларуси и России для защиты общего Отечества. И самое важное, самое главное – мы с вашим начальником, командиром договорились, что вы скажете о недостатках. Потому что нам придется и дальше работать в таком же режиме, готовить и белорусов, и россиян. Вы не думайте, что вот, спасибо, вы нам помогли и прочее. Мы не только помогли вам, мы сами себе помогли. Мы от вас получаем информацию большую, это опыт. И наши офицеры помогают готовиться тем, кто пороха не нюхал, образно говоря. И тем, кому надо вспомнить навыки военные. Это для них тоже школа, это урок.