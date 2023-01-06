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Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»

06 января 2023 10:39
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко посетил Обуз-Лесновский полигон под Барановичами. Здесь размещается часть региональной группировки войск Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вы мне больше расскажете, чем я смогу вам рассказать». Лукашенко пообщался с российскими военнослужащими.

Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»-1

Стоит сказать, что взаимодействие союзных сил Президент держит на постоянном контроле. И приехать на полигон – личная инициатива главы государства.

Александр Вольфович: «Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели»-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Решение о развертывании региональной группировки войск на территории Беларуси было принято еще в прошлом году президентами Республики Беларусь и Российской Федерации. Группировка успешно развернулась, и организовано проведение совместных занятий по боевой подготовке как с военнослужащими Российской Федерации, так и с военнослужащими Республики Беларусь. Слаживание, отработка вопросов взаимодействия – то, что и положено. Региональная группировка войск имеет исключительно оборонительные цели и предназначена для защиты, прежде всего, западных границ Союзного государства. То, для чего она и предназначена.

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# Союзное государство # общество # Александр Вольфович # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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