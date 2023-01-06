Живого в машине только 20%! Как в Беларуси дают вторую жизнь сельхозтехнике?
Новости Беларуси. Сельскохозяйственная техника должна быть готова к новому сезону до 25 марта. Такой срок определил Совет министров. Сейчас в гаражах страны активно идут работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Витебской области крупнейший пункт по ремонту – Западно-Двинский межрайагротехсервис. Вторую жизнь машинам здесь дают на протяжении всего года, но сейчас один из самых горячих сезонов.
Подробности у Виктора Пралича.
Павел Макаренко уже 6 лет работает в цеху по ремонту сельскохозяйственной техники. Своими руками разобрал, отремонтировал и собрал не один десяток машин. Шутит, что его профессия в этих стенах сродни врача-реаниматолога. А то и кардиолога. Сейчас меняют мотор.
Выставили сцепление. На следующей неделе уже планируем его отдавать.
Западно-Двинский межрайагротехсервис – последняя надежда многих сельхозорганизаций. Техника сюда попадает со всей Витебской области. Сейчас ремонтируют и трактора, и кормоуборочные комбайны. Как правило, это машины, которые усердно и почти на износ трудились последние 10-12 лет на полях региона.
Виктор Коваль, заместитель начальника технического центра Западно-Двинского межрайагротехсервиса:
Техника в живом состоянии приходит на процентов 20-30, то есть 70 процентов надо восстановить. Сразу техника проходит первичную дефектовку, затем полностью разбирается. Поля в Витебской области каменистые, за счет чего и происходит массовый выход из строя питающего аппарата – от попадания камней.
Эта партия техники ожидает своей очереди. График ремонта плотный, все расписано наперед. Звонки от организаций оказать помощь в восстановительных работах поступают и сегодня.
Сергей Юхновец, директор Западно-Двинского межрайагротехсервиса:
Нам нет разницы или каких-то преимуществ у какой-то техники, ввиду того что мы ремонты ведем параллельно, одновременно. Поэтому у нас никаких задержек нет. Запчасти, которыми мы ремонтируем, восстанавливаем технику, все поставляются нам с заводов-изготовителей, тех, что находятся у нас на территории Республики Беларусь.
2022 год в Витебской области был успешным. Регион подтянулся по многим показателям. Более миллиона тонн хлеба, лучшая урожайность в стране по картофелю.
Виктор Пралич, корреспондент:
На развитие агропромышленного комплекса Витебской области в 2023 году направят более 250 миллионов рублей. Часть средств пойдет на обновление парка сельскохозяйственной техники. Закупят тракторы, комбайны, почвообрабатывающие агрегаты. Аграрии севера страны нацелены превзойти результаты прошлого года.
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