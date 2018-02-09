Обращения граждан: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. Как жаловаться, чтобы быть услышанным? Куда направлять жалобу и как её составить. Советы экспертов в программе «Открытый разговор».

«Кто на пенсии, кто на тот свет уйдёт. Мы получим эти деньги?»: завод-банкрот в Молодечно 3 года не может рассчитать работников

«Выплата зарплаты при банкротстве производится во вторую очередь. Большинство депутатов считает, что нужно менять такой подход»

«Почему написали жалобу? Хотели просто проверить – работает это или нет»: необычные обращения граждан

Что грозит за ложную жалобу?

«Эта информация обязательна»: как правильно написать жалобу в электронном виде?

«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров

Депутат о навязывании услуг: «Уж слишком часто идёт эта реклама. Нужно регулировать законодательно эти вопросы»

Депутат о жалобах: «Зачастую люди обращаются не тот орган, в силах которого решить вопрос»