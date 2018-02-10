«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров

Новости Беларуси. О новом виде предложений услуг рассказали в программе «Открытый разговор».

Сергей Абрамов, программист:

Позвонили нам на домашний телефон какие-то ребята и предложили проверить, как греется мой ноутбук при подключении оптики к нему. Такое предложение минчанина Сергея Абрамова несколько смутило. Тем более, на том конце провода, вряд ли, догадывались: сапожник-то с сапогами. Сергей – программист, и знает толк в компьютерах.

Сергей Абрамов:

На самом деле, оптику к ноутбуку подключить невозможно. Начал задавать вопросы, а какие ещё услуги можете сделать? Они мне сказали: «Мы можем сделать всё!» Любой каприз за ваши деньги. Цена вопроса – 100 рублей. Сергей Абрамов:

Проверить греется ли ноутбук за 100 рублей – это, в принципе, звучит так себе.

Девушка по телефону уверяла: все официально, их организация – известная и уважаемая. Из любопытства Сергей вместе с другом, кстати, тоже программистом, навели справки. Никакого сайта так и не нашли.