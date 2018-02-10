Прямой эфир

«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров

10 февраля 2018 12:47
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. О новом виде предложений услуг рассказали в программе «Открытый разговор».

«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров-1

Сергей Абрамов, программист:
Позвонили нам на домашний телефон какие-то ребята и предложили проверить, как греется мой ноутбук при подключении оптики к нему.

Такое предложение минчанина Сергея Абрамова несколько смутило. Тем более, на том конце провода, вряд ли, догадывались: сапожник-то с сапогами.

Сергей – программист, и знает толк в компьютерах.

«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров-3

Сергей Абрамов:
На самом деле, оптику к ноутбуку подключить невозможно. Начал задавать вопросы, а какие ещё услуги можете сделать? Они мне сказали: «Мы можем сделать всё!»

Любой каприз за ваши деньги. Цена вопроса – 100 рублей.

Сергей Абрамов:
Проверить греется ли ноутбук за 100 рублей – это, в принципе, звучит так себе.

«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров-5

Девушка по телефону уверяла: все официально, их организация – известная и уважаемая. Из любопытства Сергей вместе с другом, кстати, тоже программистом, навели справки.

Никакого сайта так и не нашли.

«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров-7

По названию фирмы наткнулись лишь на объявление, мол, компания в поисках новых сотрудников. Звоним.
И зарплата – безграничная. Чем больше «нагретых» ноутбуков и, соответственно, «надутых» клиентов, тем выше гонорар.

Сергей Абрамов:
У вас могут забрать ноутбук, придумать какую-то проблему, якобы решить её, и вернуть ноутбук, на самом деле, даже его не разобрав.

В общем, мастера на все руки: и ноутбук починят, и окна проверят, и воду очистят.

Вы только впустите в дом. А неполадки вам и найдут, и героически решат.

Обращения граждан: «Открытый разговор»

# Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
«Эта информация обязательна»: как правильно написать жалобу в электронном виде?
09 февраля 2018 22:56

«Эта информация обязательна»: как правильно написать жалобу в электронном виде?

Что грозит за ложную жалобу?
09 февраля 2018 22:18

Что грозит за ложную жалобу?

«Почему написали жалобу? Хотели просто проверить – работает это или нет»: необычные обращения граждан
09 февраля 2018 22:04

«Почему написали жалобу? Хотели просто проверить – работает это или нет»: необычные обращения граждан