«Придумать проблему, якобы решить, и вернуть ноутбук, даже не разобрав». Минчанам по телефону навязывают сервис компьютеров

Новости Беларуси. О новом виде предложений услуг рассказали в программе «Открытый разговор».
Новости Беларуси. О новом виде предложений услуг рассказали в программе «Открытый разговор».
Сергей Абрамов, программист:
Позвонили нам на домашний телефон какие-то ребята и предложили проверить, как греется мой ноутбук при подключении оптики к нему.
Такое предложение минчанина Сергея Абрамова несколько смутило. Тем более, на том конце провода, вряд ли, догадывались: сапожник-то с сапогами.
Сергей – программист, и знает толк в компьютерах.
Сергей Абрамов:
На самом деле, оптику к ноутбуку подключить невозможно. Начал задавать вопросы, а какие ещё услуги можете сделать? Они мне сказали: «Мы можем сделать всё!»
Любой каприз за ваши деньги. Цена вопроса – 100 рублей.
Сергей Абрамов:
Проверить греется ли ноутбук за 100 рублей – это, в принципе, звучит так себе.
Девушка по телефону уверяла: все официально, их организация – известная и уважаемая. Из любопытства Сергей вместе с другом, кстати, тоже программистом, навели справки.
Никакого сайта так и не нашли.
По названию фирмы наткнулись лишь на объявление, мол, компания в поисках новых сотрудников. Звоним.
И зарплата – безграничная. Чем больше «нагретых» ноутбуков и, соответственно, «надутых» клиентов, тем выше гонорар.
Сергей Абрамов:
У вас могут забрать ноутбук, придумать какую-то проблему, якобы решить её, и вернуть ноутбук, на самом деле, даже его не разобрав.
В общем, мастера на все руки: и ноутбук починят, и окна проверят, и воду очистят.
Вы только впустите в дом. А неполадки вам и найдут, и героически решат.