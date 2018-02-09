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«Эта информация обязательна»: как правильно написать жалобу в электронном виде?

09 февраля 2018 22:56
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Новости Беларуси. Что нужно указать при составлении обращения, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:
При оформлении электронного обращения есть какие-то правила? Человек, сидя дома, за ноутбуком, думает, что он может написать всё, что угодно.

Алеся Мищерук, главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов:
К электронным обращениям предъявляются такие же требования, как и к письменным обращениям.

То есть, Ваше обращение не будет рассмотрено, если оно будет анонимным.

А анонимным считается обращение, в котором не указаны фамилия, имя, место работы и место жительства. То есть, вот эта информация обязательна.

Обращения граждан: «Открытый разговор»

# общество # Консультация юриста # Алеся Мищерук

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