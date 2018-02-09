«Эта информация обязательна»: как правильно написать жалобу в электронном виде?

Новости Беларуси. Что нужно указать при составлении обращения, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

При оформлении электронного обращения есть какие-то правила? Человек, сидя дома, за ноутбуком, думает, что он может написать всё, что угодно.

Алеся Мищерук, главный правовой инспектор труда Минского областного объединения профсоюзов:

К электронным обращениям предъявляются такие же требования, как и к письменным обращениям.

То есть, Ваше обращение не будет рассмотрено, если оно будет анонимным.

А анонимным считается обращение, в котором не указаны фамилия, имя, место работы и место жительства. То есть, вот эта информация обязательна.