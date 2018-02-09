Прямой эфир

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля

09 февраля 2018 20:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 февраля в мире отмечают День стоматолога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта область медицины благодаря современным технологиям развивается семимильными шагами. Высокотехнологичные приборы облегчают работу врачей, помогают точной диагностике и лечению.

Алеся Беликова о тех, кто дарит людям красивые  улыбки.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-1

Стоматолог из обычного врачевателя превратился в художника-реставратора. Сергей Рубникович – стоматолог с более чем 20-летним стажем. Уверяет, что сегодня можно исправить даже самые сложные патологии. А с помощью новых технологий – менее болезненно.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-4

Сергей Рубникович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Развитие цифровых технологий дало нам возможности идти вперед. В частности, появление тех же 3D-принтеров, специальных фрезеровочных станков, которые облегчают труд стоматолога-ортопеда, зубного техника по изготовлению различных конструкций.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-7

На кафедре ортопедической стоматологии Академии последипломного образования проходят переподготовку сотни врачей из всей Беларуси.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-10

Анастасия Емельянова, стоматолог-хирург:
В хирургию попала случайно, но об этом не жалею. Сейчас прохожу курсы повышения квалификации на кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-13

После университета здесь учатся и работают ординаторы. К слову, большая часть – иностранцы из Ливана, Грузии, Сирии, России и других стран. Для многих практика только началась.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-16

Олег Лисунов, ординатор (Россия):
Мне очень нравится моя профессия. Я пришел в нее благодаря большому желанию. Мы получаем поздравления и поздравили своих наставников.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-19

С помощью цифровых технологий сегодня можно смоделировать дальнейшую установку имплантантов. Компьютерные программы просчитывают размеры, а специальная конструкция помогает установить имплантант в максимально точной и верной позиции.

«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля-22

Алеся Беликова, СТВ:
Все мы хотим иметь голливудскую улыбку. И стоматологи сегодня творцы нашего имиджа, ведь улыбаясь мы создаем настроение окружающим. Это и наше здоровье. Благодаря инновационным технологиям поход к стоматологу больше не вызывает плохих эмоций.

# общество # Фотофакт # Стоматология # Алеся Беликова # Сергей Рубникович # Анастасия Емельянова # Олег Лисунов

Другие новости рубрики

Все новости
Задать вопрос и изучить предвыборную программу кандидата. Общественная приемная молодого избирателя открылась в Гродно
09 февраля 2018 15:59

Задать вопрос и изучить предвыборную программу кандидата. Общественная приемная молодого избирателя открылась в Гродно

В Жодино 9 февраля почтили память воинов-афганцев
09 февраля 2018 15:45

В Жодино 9 февраля почтили память воинов-афганцев

Системами для бесконтактной оплаты оборудуют все станции метро в Минске. Комментарий Минтранс
09 февраля 2018 15:28

Системами для бесконтактной оплаты оборудуют все станции метро в Минске. Комментарий Минтранс