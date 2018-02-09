«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля
Новости Беларуси. 9 февраля в мире отмечают День стоматолога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эта область медицины благодаря современным технологиям развивается семимильными шагами. Высокотехнологичные приборы облегчают работу врачей, помогают точной диагностике и лечению.
Алеся Беликова о тех, кто дарит людям красивые улыбки.
Стоматолог из обычного врачевателя превратился в художника-реставратора. Сергей Рубникович – стоматолог с более чем 20-летним стажем. Уверяет, что сегодня можно исправить даже самые сложные патологии. А с помощью новых технологий – менее болезненно.
Сергей Рубникович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Белорусской медицинской академии последипломного образования:
Развитие цифровых технологий дало нам возможности идти вперед. В частности, появление тех же 3D-принтеров, специальных фрезеровочных станков, которые облегчают труд стоматолога-ортопеда, зубного техника по изготовлению различных конструкций.
На кафедре ортопедической стоматологии Академии последипломного образования проходят переподготовку сотни врачей из всей Беларуси.
Анастасия Емельянова, стоматолог-хирург:
В хирургию попала случайно, но об этом не жалею. Сейчас прохожу курсы повышения квалификации на кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии.
После университета здесь учатся и работают ординаторы. К слову, большая часть – иностранцы из Ливана, Грузии, Сирии, России и других стран. Для многих практика только началась.
Олег Лисунов, ординатор (Россия):
Мне очень нравится моя профессия. Я пришел в нее благодаря большому желанию. Мы получаем поздравления и поздравили своих наставников.
С помощью цифровых технологий сегодня можно смоделировать дальнейшую установку имплантантов. Компьютерные программы просчитывают размеры, а специальная конструкция помогает установить имплантант в максимально точной и верной позиции.
Алеся Беликова, СТВ:
Все мы хотим иметь голливудскую улыбку. И стоматологи сегодня творцы нашего имиджа, ведь улыбаясь мы создаем настроение окружающим. Это и наше здоровье. Благодаря инновационным технологиям поход к стоматологу больше не вызывает плохих эмоций.