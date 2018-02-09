«Мне очень нравится моя профессия». Международный день стоматолога отмечается 9 февраля

Новости Беларуси. 9 февраля в мире отмечают День стоматолога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эта область медицины благодаря современным технологиям развивается семимильными шагами. Высокотехнологичные приборы облегчают работу врачей, помогают точной диагностике и лечению. Алеся Беликова о тех, кто дарит людям красивые улыбки.

Стоматолог из обычного врачевателя превратился в художника-реставратора. Сергей Рубникович – стоматолог с более чем 20-летним стажем. Уверяет, что сегодня можно исправить даже самые сложные патологии. А с помощью новых технологий – менее болезненно.

Сергей Рубникович, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии Белорусской медицинской академии последипломного образования:

Развитие цифровых технологий дало нам возможности идти вперед. В частности, появление тех же 3D-принтеров, специальных фрезеровочных станков, которые облегчают труд стоматолога-ортопеда, зубного техника по изготовлению различных конструкций.

На кафедре ортопедической стоматологии Академии последипломного образования проходят переподготовку сотни врачей из всей Беларуси.

Анастасия Емельянова, стоматолог-хирург:

В хирургию попала случайно, но об этом не жалею. Сейчас прохожу курсы повышения квалификации на кафедре ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии.

После университета здесь учатся и работают ординаторы. К слову, большая часть – иностранцы из Ливана, Грузии, Сирии, России и других стран. Для многих практика только началась.

Олег Лисунов, ординатор (Россия):

Мне очень нравится моя профессия. Я пришел в нее благодаря большому желанию. Мы получаем поздравления и поздравили своих наставников.

С помощью цифровых технологий сегодня можно смоделировать дальнейшую установку имплантантов. Компьютерные программы просчитывают размеры, а специальная конструкция помогает установить имплантант в максимально точной и верной позиции.